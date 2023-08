Voyo, nova revolucionarna RTL-ova streaming platforma stiže 27. kolovoza i na njoj ćete moći gledati omiljene showove 24 sata unaprijed, u više od 10.000 sati sadržaja uživat ćete bez reklama, a moći ćete pratiti i sve RTL-ove kanale uživo.



Na platformi Voyo očekuje vas mnoštvo novog sadržaja i gomila pogodnosti. Omiljene TV showove moći ćete gledati 24 sata prije prikazivanja na televiziji, bez reklama i na svim pametnim uređajima. Posebno je kul što ćete preko platforme Voyo uživo moći gledati sve RTL-ove kanale, i one glavne i one kablovske.



RTL od sad možete sa sobom nositi gdje god se nalazili - bilo da se odlučite za more ili za planine, Voyo vas prati svuda i donosi najnovije, najzabavnije i najbolje od televizije. RTL, RTL2, RTL Kockica, RTL Crime, RTL Passion, RTL Living te RTL Adrija kanali su koje ćete moći gledati uživo i ne propustiti bilo koji od sadržaja koji se prikazuju na televiziji. Informirat ćete se uz 'RTL Danas' i 'RTL Direkt' s Mojmirom Pastorčić te 'Stanje nacije' Zorana Šprajca, nasmijat ćete se uz zabavne serije poput 'Prijatelja', 'Teorije velikog praska' i 'Dva i pol muškarca', a moždane vijuge trenirat ćete uz 'Zločinačke umove', 'FBI' i 'Poirota'. Ako niste u blizini televizora, neće biti potrebe da propustite novu epizodu 'Smrti u raju' ili popularnih turskih serija poput 'Punog Mjeseca'. Za one najmlađe tu je RTL Kockica uz koju se mogu zabaviti i učiti - čak i ako ste na plaži, u planinama ili na putu.



Više informacija o novoj RTL-ovoj streaming platformi Voyo dostupno je na voyo.hr.