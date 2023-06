Popularni američka serija 'Dadilja' snimana je u 6. sezona. Počela se prikazivati 1993. i vrlo je brzo postala apsolutni hit kojeg je CBS selio iz termina u termin, iz dana u dan. Fran Fine (Fran Drescher) je Židovka nazalnog, plačljivog glasa iz Queensa koju su upravo zadesile brojne nesreće. Dobila je otkaz na poslu i istovremeno ju je ostavio momak. Rješenje za prvi problem je nakratko pronašla prodajući kozmetiku na Manhattanu, što ju je odvelo do kuće Maxwella Sheffielda (Charles Shaughnessy), bogatog engleskog udovca, inače uspješnog producenta na Broadwayu. Kako krivo pretpostavi da je Fran došla zbog oglasa kojim je tražio dadilju za svoje troje djece, ona biva zaposlena upravo s tim zadacima. Fran se ubrzo silno veže za djecu; Maggie (Nicole Tom), Brightona (Benjamin Salisbury) i Grace (Madeline Zima), te se sprijatelji s batlerom Nilesom (Daniel Davis) koji uvijek ima najnovije i najtočnije informacije o svemu što se zbiva u kući.

Izvor: RTL

Madeline Rose Zima u seriji glumi kćer Grace koja je vrlo brzo zavoljela dadilju Fran. Madeline je rođena u New Havenu, Connecticut. Nju i njezinu sestru Vanessu otkrio je Woody Allen za svoj film Alice (1990). Napustila je show u tjednu kada su je pozvali da dođe na svoj šesti casting za The Hand That Rocks the Cradle (1992). Vratila se na još jednu audiciju i rezervirala ulogu 'Emme'. I otada nije prestala raditi. Bio je to prvi film i Madeline i Julianne Moore, a režirao ga je Oscarom nagrađeni redatelj i pisac, Curtis Hanson. Madeline je dobila pozornost kritike za svoju prvu filmsku ulogu.

Izvor: RTL

Nakon brojnih komedija, uslijedila je uloga njezina života. U to je vrijeme odabran pilot 'Dadilja' i Madeline se preselila iz New Yorka u L.A.

Izvor: Privatna arhiva

Glumila je u televizijskim filmovima: 'Tajni put' (1999). te u 'Smrtonosnim zavjetima' (1999).

Izvor: Privatna arhiva

Nakon toga ponovno kreću uloge u serijama. Glumila je u CBS-ovoj mini-seriji, 'Lucy' (2003.) Nakon toga je glumila opaku polusestru Hilary Duff u 'Priči o Pepeljugi' (2004.). Povratkom na televiziju pristala je glumiti tajanstveni i destruktivni lik "Mia" u hit seriji 'Showtime'.

Izvor: Privatna arhiva

Madeline i dalje pratimo u brojnim filmovima i serijama, a brojke na društvenim mrežama pokazuju da je tijekom svoje karijere stekla brojne obožavatelje.

Seriju 'Dadilja' pogledajte na RTL Kockici.