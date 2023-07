U SERIJI 'SAN SNOVA' Sjećate se osebujne obitelji Fruk? Njihovo televizijsko nasljeđe je neprocjenjivo, a u novim ulogama vraćaju ...

Mali dućan na kraju grada mjesto je gdje blagajnica Biba Fruk (Ana Begić Tahiri) i njeni kolege marljivo rade i trude se obaviti posao najbolje što znaju, ali, kako to obično biva - uvijek nešto krene po krivu! Iako Bibina svakidašnjica nalikuje onoj većine građana (posao-dom-posao), Bibin dan je prepun komičnih situacija i neprilika u koje upada zbog svog „oštrog“ jezika i slobodnih svjetonazora. Izvrsno napisana humoristična serija za cijelu obitelj, prepuna britkih duhovitih dijaloga, pronašla je mnoštvo poklonika i pokazala kako najbizarnije i najduhovitije situacije možemo pronaći svugdje oko nas. Biba i Martin (Janko Rankoš) jedan su od najupečatljivijih televizijskih parova, a odlična vijest je ta da ćemo ih ponovno gledati zajedno u novoj RTL-ovoj dramskoj seriji 'San snova' koja s emitiranjem kreće na jesen. "Ovo je prvi put da se Janko i ja srećemo nakon Bibinog svijeta, ali kao da se nikad ni rastali nismo. Krećemo tamo gdje smo stali prije više od 15 godina! Janko i ja se od Bibinog svijeta nismo družili poslovno, iako je prijateljstvo ostalo zauvijek. Lijepo smo surađivali tada, lijepo surađujemo i sada", istaknula je Ana, nadovezao se i Janko. "Tako se 'potrefilo' da poslije 'Bibinog svijeta' nismo dijelili ni scenu, a ni kadar, sve do sada! Budući da smo Ana i ja igrali supružnike tri sezone dijeleći dobro i zlo, sve poslije toga je 'piece of cake', što bi rekli Englezi. Morao sam si u jednom trenutku uzeti malo umjetničke slobode i kad smo se prvi put susreli u sceni serije 'San snova', rekao sam joj: 'Gospodična, Vi ste meni od nekud jako poznati'“, nasmijao se glumac. Ovaj glumački par ne propustite pratiti već ove jeseni na RTL-u!