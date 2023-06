Pogledajte film 'Bourneovo nasljeđe' u subotu u 20:15 sati na RTL-u

Nitko nije rekao da postoji samo jedan.

CIA je izgubila svaki trag Jasona Bournea (Matt Damon) prije šest tjedana u Moskvi. Istovremeno, Aaron Cross (Jeremy Renner), vladin operativac, nalazi se na tajnom zadatku Ministarstva obrane na Aljasci, gdje mora preživjeti ekstremne vremenske uvjete i naporne treninge, kao dio tajnog eksperimenta u kojem sudjeluje kao pokusni kunić. Naime, Croosu su dane droge koje pojačavaju mentalne i fizičke sposobnosti kod korisnika. U međuvremenu, nakon što je Bourne razotkrio tajne operacija CIA-e (Treadstone i Blackbriar), FBI i senat, istražuju aferu koja je došla u medije, a pod povećalom su direktor CIA-e, Ezra Kramer (Scott Glenn), Blackbriar predstavnik Noah Vosen (David Strathairn) te doktor Treadstona, Albert Hirsch (Albert Finney), koji pak, odluče prekinuti sve tajne operacije, uključujući i onu u kojoj sudjeluje Aaron Cross, a svi sudionici moraju nestati.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Dečko iz susjedstva' u subotu u 21:50 sati na RTL-u

Pazi koga puštaš u svoj život.

Nakon prevare supruga Claire Peter (Jennifer Lopez) živi sa sinom Kevinom (Ian Nelson). Njezina kolegica i najbolja prijateljica Vicky Lansing (Kristin Chenoweth) savjetuje joj da se razvede od supruga i nastavi voditi svoj život. Nedugo zatim, u susjedstvo se useljava 19-godišnji Noah Sandborn (Ryan Guzman), koji se sprijatelji s Kevinom te počinje pohađati školu u kojoj predaje Claire kao profesorica engleskog. Ubrzo Noah pokaže zanimanje za Claire, kojoj godi njegova opčinjenost te joj se čini da je samo riječ o tinejdžerskoj zaljubljenosti te bezopasnom flertovanju s njezine strane. No kada ona popusti iskušenju te nakon trenutaka strasti pokuša raskinuti njihov odnos, stvari krenu po zlu.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Bushwick' u subotu u 20:15 sati na RTL2

Novi građanski rat je počeo.

Studentica Lucy (Brittany Snow) i njezin dečko Jose izlaze iz podzemne željeznice u Bushwicku i ugledaju muškarca u plamenu kako trči u stanicu. Josea ubrzo ubije eksplozija, dok Lucy bježi pokušavajući pronaći pomoć. Dva muškarca trče za njom, dok se ona pokušava sakriti u jednoj kući. Napadači je prate, ali tamo ih ubije Stupe (Dave Bautista), ratni veteran i vlasnik iste kuće. Sada, zajedno s Lucy, Stupe pokušava doći do svoje obitelji u Hobokenu, dok Lucy pokušava doći do bakinog doma. Kada stignu do Lucyine bake, pronalaze je mrtvu. I dok plaćenici ulaze u dom, njih dvoje bježe i povlače se kod Belinde, Lucyne sestre. Plaćenici upadnu i tamo, no Stupe prisili jednog od napadača da mu objasni što se događa. Ovaj otkriva da se Teksas odcjepljuje od Sjedinjenih Država i da se udružio s drugim južnim državama kako bi formirao Novu američku koaliciju.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Parker' u nedjelju u 20:15 sati na RTL-u

Da bi bio čistih ruku, moraš ih malo i zaprljati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Parker (Jason Statham) je profesionalni lopov specijaliziran za velike pljačke s još jednom bitnom osobinom: nikada ne krade od siromašnih, niti će ikada povrijediti nekoga tko to nije zaslužio. Jednog dana, njegov mentor Hurley (Nick Nolte) zatraži od njega da obavi posao s ekipom koju ne poznaje, a koju čine Melander (Michael Chiklis), Carlson (Wendell Pierce), Ross (Clifton Collins Jr.) i Hardwicke (Micah Hauptman). Meta je Ohio State Fair, tj. novac skupljen na samom ulazu u sajam. Iako posao pođe glatko, nevina osoba strada u vatri koja je trebala samo odvući pažnju od pljačke, a krivac za to je Hardwicke.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Robin Hood' u nedjelju u 22:30 sati na RTL-u

Više od odmetnika, Hood je ratnik i heroj.

Godina je 1199. Robin Longstride (Russell Crowe) je strijelac i veteran u vojci kralja Richarda Lavljeg Srca (Danny Huston). Nakon opsade dvorca Chalusa u Francuskoj, na poziv kralja, umoran do rata, Robin odlazi do Richarda uvjeren da ga je ovaj pozvao da mu pruži iskreni pogled i prognozu dosadašnjih ratnih kretanja. Kada Robin da svoj pošteni osvrt, zajedno sa svojim kolegama strijelcima Allanom A’Dayleom (Alan Doyle), Willom Scarlettom (Scott Grimes) te vojnikom Malim Johnom (Kevin Durand) nađe se u zatvoru, no ipak ne zadugo. Napad na dvorac se nastavlja, kralj u napadu pogine te se Robinu i prijateljima ukaže prilika za bijeg.

Izvor: RTL

Pogledajte film '47 ronina' u nedjelju u 20:15 sati na RTL2

Njegova će smrt biti osvećena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Japan, srednji vijek. Asano Naganori (Min Tanaka) pronađe u šumi Kaija (Keanu Reeves) dok je još bio dijete te ga, iako nije bio čistog japanskog podrijetla, Asano udomi na svojem Akō imanju. Nakon dosta godina Kai i Asanova kći Mika (Ko Shibasaki) se zaljube, no Asano nije sretan zbog veze jer Kai nije čistog podrijetla i niže je klase. Uskoro se treba dogoditi posjet Shoguna Tokugawija Tsunayoshija (Cary-Hiroyuki Tagawa), ali kao prethodnica u Akō stiže Shogunov izaslanik, Lord Kira (Tadanobu Asano), koji želi imanje za sebe. U svojoj nečasnoj namjeri Kira zatraži pomoć Kitsunea (Rinko Kikuchi), koji može mijenjati svoj izgled, a ovaj pak pošalje mitsko biće Kirin da ubije Asana.

Izvor: RTL

Filmove pogledajte na RTL-u i RTL2!