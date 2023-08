Što vas večeras očekuje? Pijanist je izboden u svom domu, a osumnjičeni su njegova supruga i sin

Britansko-ruski koncertni pijanist Pasha Verdinikov izboden je u svom kućnom studiju i napisao je A.S. u krvi. Popis osumnjičenika uključuje njegovog sina koji je napustio konzervatorij, Josepha 'Joea' Verdinikova, koji je pozvan s nepoznatom svrhom obustavom svoje naknade, novopečenu udovicu Grace, njezinu pouzdanicu Maggie O'Connell i Pashina pomoćnika Delforda Adamsa. Neville shvati da je A.S. je Gracein nekadašnji ljubavnik, Pašin tadašnji agent, čiji je DNK na oružju kojim je počinjeno ubojstvo, ali koji je ubijen u nesreći prema tadašnjem ranom slučaju načelnika Selwyna. Dok je Camille poslana u Scotland Yard da provjeri kriminalne dosjee, njezinu majku Catherine Bordey pretukao je u bolnici uljez koji ju nije uspio zadaviti samo zato što je Neville, kojeg je nazvala zbog A.S.-a, žurio njezinoj kući. Hooper otkriva da je Marlon premršav za ronilačko odijelo, što omogućuje upad rakova i beskućnika, no poziv da ostane s novorođenim blizancima čini se još gorim.

Ova BBC-jeva uspješnica prati rad britanskog policijskog istražitelja koji na osebujan način razotkriva misteriozna ubojstva na prekrasnom karipskom otoku. Suočavajući se s netipičnim načinom rada, kao i misterijima koje treba riješiti, detektiv Neville uspješno rješava slučajeve koji mu se nađu na putu.

