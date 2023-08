Gavin Jackson preselio se u vilu Sainte Marie nakon dobitka na lutriji u Velikoj Britaniji. Gavina i njeovu suprugu Cherry u njihovoj vili posjete njegov bivši prijatelj iz Oldhama, Craig Mackenzie i njegova supruga Danielle. Pokušavaju nagovoriti Jacksonove da ipak ulože novac u Craigovu malu tvrtku kako bi je spasili od bankrota. Danielle pronađe Cherry kako bez svijesti leži na travnjaku, no netko je u tome trenutku udara i onesvijesti i tijelo nestaje do dolaska policije. Jacksonov brak se raspadao, saznalo se da je Gavin dobio dijete sa svojom ljubavnicom, konobaricom Meleom Lewis. Cherryino tijelo je kasnije nađeno nakon što ga je izbacilo more, a netko ga se riješio s misteriozne jahte. Marlon pomaže J.P.-u da ga pronađe, ali je skoro izbačen iz programa regrutacije za rehabilitaciju jer je prevario servis. Neville shvaća kako je jedna jedina vezica omogućila iznenađujući zaplet u ovom slučaju ubojstva.

O čemu je riječ?

Ova BBC-jeva uspješnica prati rad britanskog policijskog istražitelja koji na osebujan način razotkriva misteriozna ubojstva na prekrasnom karipskom otoku. Suočavajući se s netipičnim načinom rada, kao i misterijima koje treba riješiti, detektiv Neville uspješno rješava slučajeve koji mu se nađu na putu.

