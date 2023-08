Svojevoljno se kupala u ledenoj vodi: Kate Winslet gledajte u filmu 'Planina između nas'

Zbog olujnog nevremena, komercijalni su letovi otkazani pa neurokirurg, dr. Ben Bass (Idris Elba) i reporterka Alexa Martina (Kate Winslet) unajmljuju privatnog pilota Waltera (Beau Bridges) da ih iz Ute prebaci u Denver kako bi stigli na drugi let kojim bi Alex stigla na vjenčanje u New York, a Ben na hitni sastanak kirurga u Baltimore. Tijekom pilotiranja Walter doživi moždani udar i zrakoplov se sruši na vrhu planine, u divljini High Uintas. Ben, Alex i Walterov pas prežive nesreću, no Alex je ozbiljno ozlijedila nogu. Sigurna je da Ben ima veće šanse pronaći pomoć ako je ostavi iza sebe, no on je odbija ostaviti. Kako dani prolaze, zaliha hrane je sve manja, a Alex i Ben sve su očajniji.

Uzbudljiv film nastao je prema istoimenom romanu Charlesa Martina iz 2011., a režirao ga je Hany Abu-Assad koji iza sebe ima nekolicinu odličnih filmova među kojima su 'Omar', 'Idol' i 'Paradise Now'.

Prije snimanja Kate Winslet je razgovarala o svojoj ulozi s bliskim prijateljem Leonardom DiCapriom. Leo, koji je završio snimanje 'Povratnika' u jednako teškim uvjetima. Upozorio ju je koliko će temperatura biti niska i koliko će snimanje postati teško. Kad bi snimanje započelo, Kate bi slala poruke Leu kako je prekrivena snijegom i visi s planine, s natpisom: "Ovo je za tebe, dušo!"

Prvotno je samo dvojnica Kate Winslet namjeravala uroniti u ledenu vodu jer je studio bio zabrinut za Kateinu sigurnost. Kate je, međutim, bila nepokolebljiva da to treba učiniti i zahtijevala je od redatelja da joj dopusti. "Ja sam osoba s vodom i ledom! Voda je moja stvar!", ispričala je Kate, referirajući se na opsežno snimanje filma dok je mjesecima bila uronjena u vodu za Titanic.

Većina snimanja odvijala se u Kanadi, na granici Alberte i Britanske Kolumbije. Redatelj Hany Abu-Assad rekao je da to bile lokacije s vrlo niskim temperaturama te teškim i oštrim uvjetima snimanja. Mnoge scene snimljene su na vrhu planine, a on i ekipa morali su se voziti 40 minuta prije nego što su stigli do baznog logora filma. Ako je vrijeme bilo dobro, mogli su se ukrcati u helikopter kako bi stigli na odredište zajedno sa svojim zalihama

Nakon što su Michael Fassbender i Margot Robbie odustali od filma, zamijenili su ih Charlie Hunnam i Rosamund Pike. Međutim, i oni su oboje odustali te su Idris Elba i Kate Winslet na kraju odabrani.

Nakon snimanja 2017. u Vancouveru na zabavi Idris Elba upoznao je Sabrinu Dhowre kojom se oženio u travnju 2019.

