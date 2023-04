Povodom 19. rođendana RTL-a, našim smo TV licima postavili 19 brzih pitanja. O njima, RTL-u i kolegama. Voditelj i urednik Tomislav Jelinčić na televiziji je od samog početka, a evo što kaže o ovom dinamičnom, zabavnom, ali i stresnom poslu.

Slavimo 19. rođendan. Kako glasi vaša čestitka?

Odgovorno i profesionalno u nove radne pobjede – živjeli!

Koji ste rođendan vi ove godine proslavili na RTL-u?

Uskoro 19-ti put u redakciju donosim tortu i pečenu janjetinu.

Opišite svoj prvi radni dan u nekoliko riječi?

Buđenje. Umjesto Prisavlja - Trešnjevka. Umjesto studija - prazna hala. Umjesto redakcije - kontejner. Umjesto dragih ljudi - novi dragi ljudi. Umjesto starih izazova - novi izazovi.

Kada se sjetim svojih početaka, prva pomisao je…

....samo da ne zakasnim s montažom priloga.

Koji je bio vaš prvi projekt?

Prvi RTL Duel predsjedničkih kandidata Jadranke Kosor i Stipe Mesića.

Izvor: RTL

Najdraži projekt?

RTL Danas u 19 h.

Najdraži kolega/kolegica?

Puno je dragih, a najviše sam u danu s Anom Brdarić Boljat.

Koji kolega/ica vam najviše diže živac, ali ga i dalje volite?

Malo je takvih, a najviše sam u danu s Anom Brdarić Boljat.

Gaf koji pamtite iz emisija uživo?

Pamtim samo sretne dane...

Gaf koji biste najradije zaboravili?

Došao na posao, a neradni mi dan.

Najdraža uspomena sa snimanja/terena/studija?

Razgovor s taksistom u Egiptu pri povratku s izvještavanja o smrti Yassera Arafata. Pitao me koliko žena ja imam, nakon što sam odgovorio 'jednu', on k'o iz topa: 'lucky you'! Imao je dvije, pa se nastavile dvostruke jadikovke.

Najbolji RTL-ov party i zašto?

Volim svaki RTL party i rado ih se sjećam.

Nastavite niz. RTL je za mene...

RTL je za mene skup dragih i vrijednih ljudi.

Izvor: Privatna arhiva

Što ste o sebi naučili na RTL-u?

Naučio sam da se poštenje i iskrenost isplati, a upornost i marljivost nagradi.

Koliko ste se promijenili od dolaska na RTL?

Bora više, do mirovine manje.

S kojom pjesmom biste opisali RTL?

„Zvona moga grada“ - Vice Vukov.

Koji RTL-ov show najradije pratite?

Život na vagi.

Nastavite niz - Prvo kad dođem na RTL, onda…

...tražim parking.

Možete li se zamisliti bez ovog posla?

Mogu.

