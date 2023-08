Voditelj i urednik Tomislav Jelinčić na televiziji je od samog početka, a i nakon 19 godina jednako entuzijastično govori o ovom dinamičnom, zabavnom, ali i stresnom poslu. U serijalu RTL.hr-a 'Sasvim osobno' otkrio je što ga vodi kroz život, kako je to raditi novinarski, urednički, ali i voditeljski posao te ponešto o privatnom životu. Svoje omiljene voditelje informativne emisije RTL Danas gledatelji će od jeseni moći pratiti i na novoj RTL-ovoj platformi Voyo. Doznajte više na voyo.hr.

Na RTL-u si od prvog dana. Kako si se odlučio na audiciju?

Došao sam na RTL jer sam znao da se tu okupila jedna mlada, entuzijastična ekipa ljudi koja želi napraviti nešto novo u našem televizijskom prostoru. To je bilo davne 2004. godine i znao sam da tu moram doći. Za mene nije bilo audicije jer su znali tko sam i što radim budući da sam sedam godina radio na HRT-u. Poslao sam snimke, bili su zadovoljni, počeli su pregovori. Čak sam mislio da neću prijeći na RTL, ali prijatelji i poznanici s kojima sam puno razgovarao o RTL-u, nakon razgovora s njima shvatio sam da je to ono što želim - nove boje televizije, novi način kako ljudima prikazati vijesti, donijeti im novu sliku u njihove domove. U ovih 19 godina mislim da smo uspjeli i jako sam zadovoljan s time.

Sjećaš li se svog prvog radnog dana i prvog zadatka?

Moj prvi radni dan bio je na Dan žena, 8. ožujka. Uvijek sam se pitao je li to znak koji će me dalje obilježiti. Ruže i karanfile nisam dobivao. Prvi put izaći u eter, to su bile prve sekunde RTL-a u Hrvatskoj i to je bilo stvarno veliko uzbuđenje svih nas. Dan je počeo ludo, osjećala se uzbuđenost. Mjesecima se najavljivalo kako ćemo donijeti nešto novo, trudili smo se svaki dan i kada je došao taj dan, 30. travnja 2004. godine - to sam jutro još radio intervju s tadašnjim premijerom Ivom Sanaderom i nakon toga sam došao u redakciju i bila je odlična atmosfera. Dali smo sve od sebe, reakcije su bile divne i pamtit ću taj dan cijeli život.

Što te inspirira kod snimanja dokumentaraca?

Za dokumentarni film me motivira sve oko nas jer sve može biti dokumentarni film. Posebno me motiviraju stvari koje ne razumijem, koje bih volio istražiti, objasniti sebi i drugima. Tako sam na akademiji radio film 'Borba'. Nisam neki ljubitelj borilačkih sportova te sam radio priču o djevojci Zvonimiri koja se bavi brutalnim sportom i htio sam razumijeti što je to u tebi što te vuče da se mlatiš s nekime i u konačnici da je to sport. Na kraju tog snimanja dokumentarca sam to i razumio. Isto je tako i s mojim ostalim dokumentarcima. Htio sam si razjasniti neke stvari, a još je puno toga što si želim razjasniti i vjerujem da ću napraviti još koji dokumentarac.

Kako bi opisao svoju filozofiju prema životu i poslu?

Moja filozofija prema životu i poslu bi se mogla svesti na rečenicu: 'Sutra je novi dan'. Sve što je bilo loše ostavit ćemo, nećemo živjeti na starim lovorikama, sutra je novi dan. Biti sretan od jutra jer smo se probudili, a navečer zahvaliti dragom Bogu da je sve prošlo dobro i da se ujutro opet probudimo. Sa svojom obitelji, prijateljima. To me vodi kroz život i nadam se da neću zaboraviti to što sam vam sada rekao.

Ostatak intervjua pogledajte u VIDEU