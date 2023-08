Kaan Urgancioglu Turski zavodnik odlučio se za drugačije vjenčanje, i to u tajnosti! Pogledajte fotografije iz kojih vrišti ro...

Tursku uspješnicu 'Obiteljske tajne' dio je novog sadržaja koji ćete moći pratiti na novoj RTL-ovoj streaming platformi Voyo odmah nakon lansiranja 27. kolovoza. Bez stresa ćete uživati u više od 10.000 sati sadržaja, i to bez reklama.U novoj turskoj seriji 'Obiteljske tajne' pratit ćemo ljubavnu priču Ceylin i Ilgazua. Kaan Urgancioglu i Pinar Deniz u glavnim ulogama serije glume dvoje ljubavnika i vrlo su strastveno prikazali svoj odnos na malim ekranima. Kaan je u stvarnom životu oženjen čovjek. U lipnju ove godine okrunio je svoju vezu s poduzetnicom Burcu Denizer. Par je svojim vjenčanjem iznenadio sve pa i najbližu obitelj. "To je bilo iznenađenje i za moju obitelj. Znali su da ćemo možda napraviti ovako nešto, ali nisu znali da to možemo ovako ludo, brzo", rekao je glumac. Objasnio je da su htjeli jednostavno vjenčanje i da su poslali snimku obreda svojoj obitelji. Na vjenčanju je bilo svega šestero ljudi, a romantične fotografije su podijelili na društvenim mrežama. Osim serije 'Obiteljske tajne', platforma Voyo ponudit će i više od 200 novih filmova koje možete pratiti mirno i bez reklama - ukoliko vam treba pauza za kokice, to zasigurno neće biti tijekom promidžbenog programa nego samo onda kad vama to odgovara.