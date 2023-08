ANKETA Oni su tiha patnja mnogih žena, a mi vas pitamo: Tko vam je privlačniji – Can Yaman ili Kerem Bursin?

Can Yaman i Kerem Bursin zasigruno su najpoznatiji glumci u Turskoj, ali i šire. Često se vode polemike tko je od njih dvoje popularniji, no to, naravno, ovisi o tome snimaju li u tom trenutku neku seriju i emitira li se ta serija na televiziji ili raznim platformama. Trenutačno su oboje na setovima, ali serije u kojima su glumili u posljednjih pet godina i dalje ruše rekorde gledanosti. Miriše na ljubav je serija u kojoj se Kerem Bursin najviše proslavio, koja se trenutačno emitira na kanalu RTL Passion u popodnevnom terminu. Cana Yamana gledatelji RTL-a od ponedjeljka do petka prate u seriji 'Pun mjesec'!

Ova su dva glumca i tiha patnja brojnih žena, koje serije ponekad gledaju isključivo radi njih. U anketi RTL.hr-a otkrijte nam tko vam je od njih dvojice privlačniji: