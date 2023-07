Ubijena je novinarka i sumnjiče njezinog kolegu, a inspektor Neville zapali kuću!

Šest mjeseci nakon dolaska iz Ujedinjenog Kraljevstva, istraživačka novinarka otočke TV postaje SMBC Melanie Sharpe zadavljena je i bačena u njezin bazen. Trkač Benny Morgan čuo je borbu i vidio kako netko odlazi prije nego što je on stigao. Olabavljeno dugme uvjerava Nevillea da je to morao biti novi voditelj Garfield Tourné, ali on je u eteru intervjuirao svoju kćer Hélène u vrijeme ubojstva. Urednik Henri Pigal priznaje da je Garfield odbio emitirati otkrića koja je Melanie pripremila, za jedno o prekršenim ekološkim obećanjima političke kandidatkinje Elmine Blondeau. Garfield također ima užasnu evidenciju zlostavljanja, odbacivanja i potkupljivanja ženskog osoblja. Nevilleova alergija čak dovodi do toga da aroma svijeća zapali kuću na plaži i većinu osobnih stvari, tako da se mora preseliti za neko vrijeme s Florence koja se upravo vratila. Načelnik Selwyn tjera novopečenog narednika J.P.-ja u očaj 'zamjenjujući' Ruby kao beskorisnu "pomoćnicu". Neville pronalazi "vremenski stroj" kako bi riješio svoj slučaj

O čemu je riječ?

Ova BBC-jeva uspješnica prati rad britanskog policijskog istražitelja koji na osebujan način razotkriva misteriozna ubojstva na prekrasnom karipskom otoku. Suočavajući se s netipičnim načinom rada, kao i misterijima koje treba riješiti, detektiv Neville uspješno rješava slučajeve koji mu se nađu na putu.

