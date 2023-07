Društvena odgovornost opredjeljenje je cijelog Hrvatskog Telekoma koji je višegodišnji partner humanitarne udruge ”RTL pomaže djeci”. Kao kompaniji, ističu, od iznimne im je važnosti stjecanje digitalnih vještina i usvajanje digitalnih znanja.

A upravo zahvaljujući njihovoj velikodušnoj pomoći, ali i pomoći svih gledatelja koji su bili dijelom godišnje kampanje Udruge „RTL pomaže djeci“, učenici Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića iz Zagreba dobili su suvremenu opremu za svoj kabinet, dostojnu obrazovnog sustava 21. stoljeća.

Projekt se odnosio na financiranje kompletnog opremanja i uređenja kabineta za provođenje stručne nastave. PLC, u prijevodu programibilni logički kontroleri, industrijska su računala koja služe za programsko vođenje raznih procesa u industriji, a učenici ove škole marljivo ih uče programirati. Postojeća PLC oprema te računala dosad su bila tehnički i tehnološki u vrlo lošem stanju, zastarjela i nisu podržavala nove verzije operativnih sustava, stoga škola učenicima nije mogla osigurati ni osnovne uvjete učenja i izvođenja vježbi.

Sve to znatno se promijenilo nabavom novih modernih uređaja te opremanjem i uređenjem kabineta!

''Pomogli su školi i našim učenicima pružili mogućnost da steknu znanja i vještine koje su im pomogle pri realizaciji njihovih projekata. Ovom prilikom se zahvaljujem Udruzi „RTL pomaže djeci“, Hrvatskom Telekomu i svima koji su donirali i omogućili nam opremu ove učionice'', zahvaljuje Bosiljka Galenić, ravnateljica Škole.

S radovima nastalim uz pomoć nove opreme učenici su već sudjelovali na brojnim smotrama i osvojili visoka priznanja. A ta oprema neće samo unaprijediti njihovo školovanje, već ih i adekvatno pripremiti za tržište rada.

''Prije je to stvarno izgledalo zaostalo, staromodno, računala su bila teška za pokrenuti, nije to bilo onako kako bi trebalo biti i priličilo strojarskoj školi, ali evo dobili smo nove kompjutore, nove uređaje i to će nam stvarno pomoći'', priča i učenik Petar Hrend.

A koliko je važno stjecanje znanja i razvoj potencijala mladih ljudi vrlo dobro razumiju u Hrvatskom Telekomu, dugogodišnjem partneru Udruge „RTL pomaže djeci“.

''Kreativnost i sposobnost mladih nešto je što nas svake godine iznova i pozitivno iznenadi te minimum onoga što bi mi kao društveno odgovorna kompanija trebali raditi i ono što radimo jest omogućiti da oni iskoriste taj svoj potencijal, da ga razviju i da nam daju da vjerujemo u svijet boljih mogućnosti'', s ponosom ističe Igor Vukasović, direktor Korporativnih komunikacija u Hrvatskom Telekomu.