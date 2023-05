Kako je to kada trećinu života posvetiš jednoj ulozi, kada u nju uđeš toliko jako da se u njemu utopi cijela tvoja karijera, ali i cijeli tvoj identitet? Odgovornost je to koja nije nimalo lagana, a pionir po tom pitanju je slavni britanski glumac David Suchet. S ulogom umirovljenog detektiva Herculea Poirota pozdravio se prije devet godina, nakon što ga je glumio punih 25. "Ne bih tu ulogu prihvatio ni da mi pištolj nad glavu stave. Ta uloga nikako nije ti", rekao je Davidu njegov brat John kada ga je tražio savjet što da napravi, odnoso treba li prihvatiti tu ulogu. I na sreću gledateljstva i produkcije, Suchet ga nije poslušao. "Ova uloga će mi zauvijek nedostajati. Ma, nedostajat će mi dokle god sam živ. Ali to je tako, sve ima svoje vrijeme", rekao je opraštajući se od nje. O velikom djelu života kao Poirot, David je čak napisao i knjigu gdje je priznao kako je na trenutke bilo teško. A ima li sličnosti?

"Pa, volim biti precizan. Ne volim krive slike. Volim vidjeti stvari u redu; volim simetriju. Ipak se nadam da nisam opsesivan kao on. Poznato je da Poirot odbija jesti kuhana jaja koja nisu iste veličine. Vjerujem da bi se ovih dana to moglo klasificirati kao opsesivno-kompulzivni poremećaj", rekao je u jednom intervjuu. Priznao je i kako je s njim bilo teško raditi jer nikada nije volio da mu redatelji govore kako da odglumi nekog lika. Zbog toga je uvijek odradio posao za njih - prije svake uloge radio je detaljno istraživanje, što se posebno vidi na primjeru Poirota. Kao što je Hercule bio Belgijac u Engleskoj, David se i s tim mogao poistovjetiti. "Uvijek sam bio svjestan, pogotovo zbog moje boje, kako nisam tipičan Britanac", rekao je. Obitelj s očeve strane bili su ruski Židovi iz današnje Litve, protjerani u Južnu Afriku. Njegov otac, John, školovao se za liječnika i stigao u Britaniju kako bi postao laboratorijski tehničar koji je pomogao Alexanderu Flemingu u otkriću penicilina. A u kasnijoj karijeri, kao visoko cijenjeni opstetričar iz Harley Streeta, porodio je Anthonyja Horowitza, koji će kasnije pisati scenarije o Poirotu...

Davida Sucheta kao Herculea Poirota odabrala je sama obitelj Agathe Christie vidjevši ga u predstavi, TV adaptaciji Tomovog Sharpovog "Blott on the Landscape". David Suchet, koji se koristi skupinom glumačkih tehnika poznatih pod nazivom - metodska gluma, pripremao se za lik tako što je pročitao svaku priču o Herculeu Poirotu bilježeći svaki detalj koji je mogao naći o karakteru velikog detektiva. Kao što je izjavio sam glumac - nije samo htio doznati kakva je osoba bio Poirot, već je sebi u zadatak dao da postepeno postane slavni belgijski detektiv prije samog snimanja. Suchet se toliko uživio u lik Poirota da je skoro napustio snimanje tijekom prve sezone kada njegovo inzistiranje na manirizmu Poirota, za kojeg je bez sumnje držao da ima opsesivno-kompulzivni poremećaj, nije bilo najbolje dočekano.

Štoviše, kći Agathe Christie, Rosalind Hicks je potvrdila da bi sama Agatha Christie, da je mogla vidjeti njegov portret detektiva, bila jako zadovoljna, dok je Agathin unuk Matthew sa žaljenjem zaključio da mu je žao što baka nije vidjela fantastičnog Davida Sucheta, koji je u lik Poirota ugradio i mrvicu iritantan karakter, koji se veže uz perfekcionista, što samo govori koliko je uvjerljiv bio Suchet. Očekivano, sjajna serija bila je nominirana za čak 20 BAFTA nagrada, što dovoljno govori samo po sebi.

