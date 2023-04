USKRSNA POSLASTICA! Ovog vikenda pripremili smo idealne filmove samo za vas i vaše najbliže!

96 SATI: U BIJEGU

Bivši vladin agent Bryan Mills (Liam Neeson) posjećuje kćer (Maggie Grace) povodom njezinog rođendana, a nakon toga odluči pozvati na ručak svoju bivšu suprugu Lenore (Famke Janssen). Iako odbija izaći, ona se ipak pojavljuje u njegovom stanu kako bi se izjadala o problemima u svom braku, a Mills je pušta da pokuša izgladiti situaciju sa svojim suprugom Stuartom (Dougray Scott). Idući dan Mills prima poruku od Lenore da se nađu na doručku te on odlazi nabaviti namirnice. Kad se vrati u svoj apartman čeka ga užas - pronalazi njezino beživotno tijelo. U međuvremenu, inspektor Frank Dotzler (Forest Whitaker) upoznaje se s Millsovim profilom te objavljuje potragu za njim. Film pogledajte u subotu od 22:15 sati na RTL-u.

NINJA UBOJICA

Klan Ozunu, koji vodi lord Ozunu (Sho Kosugi), obučava napuštenu djecu iz cijelog svijeta da postanu vrhunski nindže ubojice. Jedan od te siročadi je Raizo (Rain, Joon Lee). Treninzi kojima su podvrgnute buduće nindže iznimno su teški i brutalni, a najteže je Raizi, koji bi trebao jednog dana postati vođa klana. Raizo ne pozna lijepe riječi, niti zna što znači nježnost, no ipak jedna djevojka Kiriko (Kylie Liya Page), koja se također priprema postati nindža, pokaže simpatije prema njemu te se naposljetku oni povežu. Vrijeme prolazi, a Kiriko se razočara u klan i odluči ga napustiti. Nagovara Raiza da joj se pridruži, no on odbija. Kiriko je proglašena izdajicom te je pred Raizovim očima pogubljena. Godine prolaze, danas je Raizo odrastao čovjek pa mu lord Ozunu da prvi zadatak. Nakon misije, Raizo upoznaje i ostatak svog klana na vrhu gradskog nebodera u Berlinu. Tamo mu lord Ozunu naredi da pogubi kunoichi izdajicu. Raizo se prisjeti kako je se Kiriko umrla pa poreže lice lorda Ozunua svojim kyoketsu-shoga sječivom, sukobi se s drugim nindžama, pada s krova u rijeku te jedva preživi. Film pogledajte u subotu na RTL-u.

JOHNNY ENGLISH PONOVNO JAŠE

Pet godina od zadnje akcije Johnny English (Rowan Atkinson) nalazi se u Tibetu, gdje zbog propale misije u Mozambiku po kazni uči borbene vještine. Međutim, dolazi do obrata i MI7 ga hitno zove u sjedište agencije u London. Nova šefica Pamela (Gillian Anderson) ima zadatak zaustaviti ubojstvo kineskog premijera, koje bi se trabalo dogoditi za vrijeme susreta s britanskim kolegom te zove Englisha u pomoć. Johnny se ubrzo susreće s glavnim izumiteljem MI7 Patchom Quartermain (Tim McInnerny), koji će ga opskrbiti zadnjim novitetima iz oružarnice britanske tajne službe, ali također upoznaje mladog agenta s kojim će raditi - Colina Tuckera (Daniel Kaluuya). Film pogledajte u nedjelju od 20:15 sati na RTL-u.

MARSOVAC

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Godina je 2035. Posada Ares III istražuje područje Marsa kada jaka pješčana oluja zaprijeti terenskom vozilu zbog čega zadatak mora biti prekinut. Za vrijeme evakuacije, Marka Wartneya (Matt Damon) pogodi krhotina opreme i on ostane izgubljen u oluji. Signal s odašiljača njegovog odijela ne pokazuje da je Mark živ dok se oluja pojačava. Voditeljica misije Melissa Lewis (Jessica Chastain) pretpostavlja da kolegi nema spasa te zapovijedi posadi povrtatak u bazu. Nešto kasnije, nakon što je oluja utihnula, Mark se budi, shvati da mu je ostalo malo kisika te krene prema bazi. Ujedno ukloni dio antene koja je uništila njegov monitor, koji prati njegove biološke funkcije na odijelu, a zabila se u njegov torzo. Mark započne voditi videodnevnik i zaključi da se jedino može spasiti ako susretne Ares IV posadu, koja će se nalaziti 3200 km od njegove trenutne lokacije, i to tek za četiri godine. Film pogledajte u nedjelju od 22:15 sati na RTL-u.