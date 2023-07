Voditelj i urednik Zoran Šprajc na društvenim je mrežama obznanio kako ovog petka snima posljednju emisiju 'Stanja nacije' prije ljetne pauze. I to je trebalo obilježiti, a on je pronašao način kako to napraviti. "Za posljednju emisiju sezone napravljena je posebna edicija kravata", napisao je uz fotografiju na Instagramu.

Podsjetimo, 'Stanje nacije' počelo se prikazivati sredinom svibnja 2022. i već prva emisija imala je odlične rezultate gledanosti da bi ubrzo postala jedna od najgledanijih u Hrvatskoj. Voditelj i urednik Zoran Šprajc odabrao je žanr kao stvoren za njega - političku satiru, a njegovi sarkastični i duhoviti komentari na aktualnosti u Hrvatskoj i svijetu od samog početka prikazivanja izazivali su pozornost, prodirali u srž problema te poticali daljnje rasprave i danima nakon prikazivanja emisije.

„Da mi je na početku emitiranja netko rekao da ćemo u roku godinu dana imati 300.000 gledatelja, stotine tisuća pregleda na YouTubeu i dobiti najveću nagradu publike Zlatni Studio, rekao bih mu da nije normalan. Jer kako je taj početak izgledao, čovjek bi prije rekao da nam je došao kraj nego početak. Kritika nas je sasjekla, ono što je ostalo nakon što nas je kritika sasjekla, sasjekla je publika u komentarima na društvenim mrežama, dakle, očaj živi, svatko normalan bi se ostavio tog TV posla i išao kopati vinograd, veće bi koristi bilo. No kako nitko od nas ne zna kopati vinograd, a kamoli što drugo, nismo imali izbora pa smo morali nastaviti i onda se dogodilo ono čemu se nitko više nije nadao. Iz tjedna u tjedan kritičara je bilo sve manje, a publike sve više, i to ne samo u Hrvatskoj! Prate nas i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, stižu reakcije i iz Makedonije, čak su se javili i neki ljudi iz razrušenog Zagreba“, u svom stilu rekao je voditelj i urednik emisije nakon što su proslavili godinu dana emitiranja.

