Pogledajte film 'Bojni brod' u subotu u 20:15 sati na RTL-u

Bitka za Zemlju započinje na moru.

Znanstvenici otkriju planet izvan Sunčevog sustava s uvjetima za život koji podsjećaju na one na Zemlji te ga nazovu planet G. U namjeri komunikacije ubrzo je snažan signal odaslan prema novo otkrivenom svijetu. Sedam godina kasnije Alex (Taylor Kitch) je neposlušni poručnik na USS John Paul Jones američkom ratnom brodu, a Sam Stone (Brooklyn Decker) zapovjednica USS Sampsona. Alex i Sam su u vezi, a ratni brodovi na kojima rade nalaze se na velikoj godišnjoj ratnoj vježbi blizu Havaja. Za vrijeme vježbe pet izvanzemaljskih brodova odazove se NASA-inom signalu i stiže na Zemlju. Jedan strani brod sruši se u Hong Kong, dok ostali slijeću u Tihi ocean.

Pogledajte film 'Glup i gluplji' u subotu u 22:00 sati na RTL-u

Pridružite se dvojici neobičnih prijatelja na suludo uzbudljivom putovanju po cijeloj Americi, koji će nas svojim neobuzdanim nastupom i razularenim humorom nasmijati do suza, ali i naučiti tko je ovdje glup, a tko gluplji!

Lloyd (Jim Carrey) i Harry (Jeff Daniels) su dva tupava prijatelja čijoj nespretnosti nema kraja. Kad pronađu važnu aktovku koju je „izgubila“ prekrasna Mary (Lauren Holly), kreću na put preko cijele Amerike kako bi stigli do Aspena. Nakon putovanja ispunjenog različitim dogodovštinama, stižu u poznato skijalište s namjerom da vrate torbu, no to se neće pokazati laganim zadatkom...

Pogldajte film 'Noć vještica' u subotu u 00:00 sati na RTL-u

Pogledaj zlu u lice.

Nakon ubilačkog pohoda u Haddonfieldu i 40 godina među zidovima psihijatrijske bolnice Smith's Grove, Michael Myers treba biti prebačen u zatvor najveće sigurnosti. Podcasteri emisije „Istiniti zločin“, Aaron Korey (Jefferson Hall) i Dana Haines (Rhian Rees) odlaze u bolnicu i pokazuju mu masku koju je nosio te davne 1978., no njegova je reakcija izostala. U Haddonfieldu živi Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), jedina koja je preživjela Michaelov smrtonosni pohod, još i danas u strahu od tog užasa. Izolirana od svijeta, ona živi naoružana u kući koju je dobro osigurala u slučaju da se ubojica vrati. Laurie ima kćer Karen (Judy Greer), koju joj je država oduzela kad je imala 12 godina i koju ne viđa često, no Allyson (Andi Matichak), Lauriena unuka, pokušava održati odnos s bakom. U noći 30. listopada, dok Michaela premještaju, dogodi se prometna nesreća, zbog koje se pacijenti iz autobusa, zajedno s Mayersom, iznenada nađu na slobodi. Otac i sin zaustave se pogledati što se dogodilo, ali nakon 40 godina postaju prve žrtve Myersa, koji zatim uzima njihov kamion i vraća se u Haddonfield.

Pogledajte film 'Klopka za inspektora Callahana' u subotu u 20:15 sati na RTL2

Veličanstveni Clint Eastwood reprizira jednu od uloga koje su ga najviše proslavile, onu beskompromisnog inspektora Harryja Callahana, legendarnog Prljavog Harryja, u ovom sjajnom akcijskom filmu u kojem za kriminalce, nosili oni i policijske značke, nema nimalo milosti.

Nakon što je riješio slučaj brutalnog Scorpia, Harry Callahan nađe se suočen s drugom vrstom kriminala, onom zaštićenom paravanom policijske značke. Zbog pravnih i tehničkih zavrzlama čovjek je oslobođen optužbi za ubojstvo, no uskoro je pronađen mrtav, zajedno sa svojim odvjetnikom, vozačem i tjelohraniteljem. Callahan i novi partner Early Smith (Felton Perry) počinju istraživati, ali ih u tome spriječi njihov šef, poručnik Neil Briggs (Hal Holbrook), čovjek kojeg Harry duboko prezire. Callahan i Smith, međutim, ne miruju, s obzirom na cijeli val krvavih ubojstava koji je zadesio San Francisco, a čija međusobna povezanost zapliće čvor sve do samog vrha policijske hijerarhije. Kada na njega pištolj potegne i sam šef, Harryju je jasno da su ovaj put ulozi mnogo veći.

Pogledajte film 'Odred otpisanih' u nedjelju u 20:15 sati na RTL-u

Pravda ima svoje zle saveznike.

Superman je mrtav, a agentica Amanda Waller (Viola Davis) nagovara američku vladu da odobri i pokrene Task Force X. Do sada su superheroji spašavali svijet, no sada je došao red na superzlikovce. Pod kontrolom Waller, uz pomoć nano eksploziva, koji bi bio umetnut svakom članu odreda X, skupinu kriminalaca držalo bi se pod kontrolom. Tim, koji treba zaustaviti Enchantress (Cara Delevingne), vješticu koja priziva apokalipsu, čine Deadshot (Will Smith), koji želi ponovno biti s kćerkom, Harley Quinn (Margot Robbie), bivša psihijatrica i Jokerova djevojka, Joker (Jared Leto), kapetan Boomerang (Jai Courtney), El Diablo (Jay Hernandez), Croc ( Adewale Akinnuoye-Agbaje) i Slipknot (Adam Beach). Tim predvodi Flag (Joel Kinnaman) sa suradnicom Katanom (Karen Fukuhara).

Pogledajte film 'Smrtonosna utrka' u nedjelju u 22:00 sati na RTL-u

Pobijediti znači sačuvati život.

Na vrhuncu ekonomske krize i nezaposlenosti u 2012., američki zatvori pretrpani su nasilnim kažnjenicima pa moćnici izmisle novu smrtonosnu igru koja će istovremeno pružiti zabavu masama, ali i smanjiti broj zatvorenika u tijesnim kaznionicama. Jensen Ames (Jason Statham) automobilski je prvak s mračnom prošlošću, koja će mu se osvetiti kada bude osuđen za ubojstvo supruge koje nije počinio. Sada je Ames prisiljen utrkivati se i nositi metalnu masku pokojnog vozača nazvanog Frankestein ili će truniti u nehumanom zatvoru Terminal Islanda.

Pogleajte film 'Obračun legendi' u nedjelju u 20:15 sati na RTL2

Stari rivali u ring će stati još jednom.

Na vrhuncima svojih karijera Henry Razor Sharp (Sylvester Stallone) i Billy The Kid McDonnen (Robert De Niro) bili su boksački rivali. Tada je u jednoj borbi pobijedio The Kid dok je u drugoj trijumfirao Razor. Bili su to jedini porazi u njihovim karijerama. Prije treće borbe Razor se iznenada povukao, što je razbjesnilo The Kida jer su ostali uskraćeni za veliku zaradu. Godine prolaze, Razor zarađuje za život u brodogradilištu otplaćujući dugove svog oca, a jednog dana posjeti ga promotor Dante Slate Jr. (Kevin Hart), koji želi da se Razor uključi u stvaranje jedne videoigrice. Iako Razor isprva ne želi u tome sudjelovati, pristane kako bi novcem pomogao svom bolesnom bivšem treneru Conlonu (Alan Arkin). Razora u studiju iznenadi dolazak The Kida, koji ga počne ismijavati pa se njih dvojica potuku, a snimka tučnjave na YouTubeu postane viralna.

