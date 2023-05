Pogledajte film 'Jurski svijet' u subotu u 20:15 sati

Park je otvoren.

Dvadeset dvije godine su prošle od kada je tvrtka InGen, prema ideji dr. Johna Hammonda osmislila Jurski park. Sada je na istom mjestu niknuo Jurski svijet, novi luksuzni park s mnoštvom atrakcija koje garantiraju gostima prvoklasnu zabavu i doživljaj poput niti jednog drugog. Dinosauri svih veličina, od malih triceraptosa do mozasaurusa, koji iskače iz bazena da bi progutao veliki bijelu psinu koja visi u zraku i služi kao mamac, samo su neki od privlačnih sadržaja. Za sigurnost Jurskog svijeta zadužena je Claire (Bryce Dallas Howard), kojoj u posjetu stižu nećaci Zac (Nick Robinson) i Gray (Ty Simpkins), koje šalje njihova majka Karen (Judy Greer), kako bi s tetom proveli nekoliko uzbudljivih dana. No Claire nama vremena za dječake pa im daje propusnice da mogu sami razgledati čitav park, koji je kreirao doktor Henry Wu (BD Wong), bivši djelatnik InGena, koji sada radi za milijardera Simona Masranija (Irfan Khan), sadašnjeg vlasnika parka. No Masrani, kako bi održao uzbudljivost parka, krši pravila te stvara genetičke dinosaure, koji prije nisu nikada postojali na Zemlji. Jedan od njih je i strašni Indominux Rex.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Brzina' u subotu u 22:20 sati

Jack Traven (Keanu Reeves) policajac je u specijalnim jedinicama, neustrašive prirode i izuzetnog poznavanja kriminalnog uma. Sve to i nešto sreće održalo ga je na životu. No Jackova sreća sada mora proći ultimativni test: zarobljen je u jurećem autobusu koji će eksplodirati ako kazaljka padne ispod 50 milja na sat (80,5 km/h). Inventivan triler 'Brzina', koji započinje s taocima zarobljenima u liftu, nastavlja se potjerom autobusom i završava jurnjavom u podzemnoj željeznici, krcat je akcijom od početka do kraja: specijalnim efektima, uzbuđenjem i sjajnim kaskaderskim podvizima.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Transporter 3' u subotu u 00:45 sati

Pravila su i dalje ista... gotovo ista.

Čuveni transporter Frank Martin (Jason Statham) nalazi se na novom zadatku. Valentinu (Natalya Rudakova), kći uglednog čelnika ukrajinske vlade Leonida Vasileva (Jeroen Krabbé), treba prevesti od Marseillea do Odesse na Crnom moru, a u prebacivanju mu pomože inspektor Tarconi (François Berléand). I dok se Frank probija od Stuttgarta do Budimpešte, Vasilevi ljudi nasrću na automobil, a njegova mlada suputnica odjednom pokazuje znakove stockholmskog sindroma.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Bitka kod Long Tana' u nedjelju u 20:15 sati

Pronašli su snagu u zajedništvu.

Godina je 1966. Nakon napada na bazu u Nui Datu u Južnom Vijetnamu od strane Vijetkonga i Narodne vojske Vijetnama, bojnik Smith (Travis Fimmel) sa svojom jedinicom Delta, 6. bojne Kraljevske australske pukovnije odlazi na plantažu kaučukovca u Long Tânu, udaljenu 2 kilometra od baze, dok satnija Bravo ima naređenje locirati minobacače. No Bravo ne pronalazi neprijatelja. Sljedećeg je dana Delta poslana zamijeniti Bravo. Novi tragovi pronađeni su dalje od minobacačkih pozicija pa Delta kreće slijediti neprijateljske snage. Vođenje preuzima 11. vod i sukobljava se s malom patrolom Vijetkonga i prodire dublje u plantažu, povećavajući razmak s 10. vodom i ostatkom satnije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Bourneov ultimatum' u nedjelju u 22:30 sati

Neka sjećanja možda je najbolje izgubiti.

Simon Ross (Paddy Considine), istraživački novinar iz Londona, objavljuje u svojoj kolumni priču o tajnoj operaciji Blackbriar, koja je nastupila nakon projekta Tradstone i tako Bournea ponovno upetljava u slučaj iz njegove prošlosti. Bourne dogovara sastanak s Rossom, na kojem odmah primjećuje da ih se promatra. Reporterove informacije uzburkavaju novi val sjećanja kod Bournea, koji se zbog toga opet nađe na meti Kompanije.

Izvor: RTL

Filmove ne propustite pogledati na RTL-u!