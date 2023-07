VIKEND FILMOVI Akcijski hitovi i drame koje ćete napeto pratiti: Pogledajte na RTL-u i RTL2!

Pogledajte film 'Neprijatelj pred vratima' u subotu u 20:15 na RTL-u

Što biste vi bili u stanju učiniti da zaštitite svoj dom?

Nakon što je razotkrio laboratorij droge u vlasništvu Dannyja T-ja (Chuck Zito), Phil Broker (Jason Statham) povlači se iz DEA-e i seli u gradić u Louisiani sa svojom kćeri Maddy (Izabela Vidović). Jednog dana Maddy upadne u tučnjavu na školskom dvorištu s Teddyjem Klumom (Austin Greg) pa Broker mora doći u školu na razgovor. I dok odlaze kući, Teddyjeva majka Cassie (Kate Bosworth), isprovocira svađu između svog supruga i Brokera, u kojoj njezin muž nije imao šansu. Bijesna, Cassie sada traži od svog brata Gatora (James Franco), koji proizvodi ilegalne supstance, da zastraši Brokera.

Pogledajte film 'Opstanak' u subotu u 22:15 na RTL-u

Pokazat ćeš od čega si napravljen ili ćeš umrijeti.

John Ottway (Liam Neeson) zaštitnik je bušača nafte, kojima sivi vukovi predstavljaju stalnu prijetnju na Aljasci. Ottway je potišten te čak u jednom trenutku razmišlja počiniti samoubojstvo. Jednog dana zrakoplov koji prevozi tim bušača nafte kući sruši se u mećavi. Ottway pronalazi preživjele članove i preuzima vodstvo, kako bi ih zaštitio od čopora vukova, kojima se ne sviđa što su se ljudi našli na njihovom teritoriju.

Pogledajte film 'Vruća linija' u subotu u 20:15 na RTL2

Svatko tko tvrdi kako je novac uzrok svih zala, očigledno ga ne posjeduje.

Na inzistiranje svoga oca, uglednoga saveznog suca, Seth Davis (Giovanni Ribisi) zatvara kasino koji je vodio u svojoj sobi, namijenjen prvenstveno studentima sveučilišta iz kojeg se ranije bio ispisao te se zapošljava u malenoj brokerskoj kući. Sve to Seth čini nadajući se kako će time konačno zadovoljiti svoga zahtjevnog oca, ali se na svome novom poslu pokaže iznimno sposobnim i učinkovitim. Poslije početne obuke, Sethova je plaća fantastična, što mu nikako nije jasno, s obzirom na obim i težinu posla. Sethova ga radoznalost prvo dovodi do moralnih dilema, a zatim i do bliskih susreta s federalnim agentima.

Pogledajte film 'John Wick 2' u nedjelju u 20:15 na RTL-u

Ostavit će ga na miru samo ako obavi "nemogući" posao.

Samo četiri dana nakon događaja iz prvog dijela, umirovljeni plaćeni ubojica John Wick (Keanu Reeves) odlazi po svoj 1969. Ford Mustang Mach 1, koji se nalazi u autosalonu u vlasništvu Abrama Tarasova, Viggovog brata. Riješivši se Tarasovih ljudi, voljenim autom, koji je u tom procesu poprilično izudaran, John se vraća kući u namjeri da jednom zauvijek ostavi oružje. Nakon što Mustang ostavi na autoservisu, Johna posjećuje talijanski mafijaš Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio) i traži od njega da izvrši zadatak prema ugovoru, tj. prema obećanju koje je dao i koje je dužan poštovati. Dogovor mu je ranije omogućio da se oženi s Helen i konačno povuče iz posla plaćenog ubojice. No John odbija, izjavivši da je u mirovini. U znak odmazde Santino uništi Johnovu kuću ispalivši granatu iz ručnog bacača. Ipak, John putuje u New York, gdje ga još jednom podsjete na pravila ugovora te se on nevoljko nalazi sa Santinom, koji od njega traži da ubije njegovu sestru Giannu (Claudia Gerini), kako bi mogao zauzeti njezino mjesto u vijeću najviših kriminalnih šefova.

Pogledajte film 'Zakon jačeg' u nedjelju u 22:35 na RTL-u

Zaštita ima svoju cijenu.

Burzovni mešetar Jacob Harlon (Nikolaj Coster-Waldau) živi sa suprugom Katherine (Lake Bell) i sinom Joshuom (Jonathon McClandon) u Kaliforniji. Na povratku kući, vozeći u alkoholiziranom stanju suprugu i prijatelje, Jacob prouzroči prometnu nesreću u kojoj jedan od prijatelja izgubi život. Nakon priznanja krivnje osuđen je na 16 mjeseci zatvora u Chinu. Već prve noći Jacob svjedoči silovanju zatvorenika te odluči da mu je bolje krenuti u napad kada ga netko izazove. Idućeg dana, isprovociran, napada afroameričkog zatvorenika, a obračun primijeti Bottles (Jeffrey Donovan), jedan od članova bijele nacističke bande. Sada, u zamjenu za sigurnost i zaštitu, tj. ulazak u bandu, Jacob mora krijumčariti heroin i ubiti cinkaroša. S vremenom Harlon postane važna figura bande i dobiva naziv Money.

Pogledajte film 'Na rubu' u nedjelju u 20:15 na RTL2

Clint Eastwood je policajac na rubu zakona.

Nepoznati muškarac uhodi djevojku (Jamie Rose), koja se vraća kući s rođendanske zabave. Ona ispusti poklon, a policajac u blizini podigne ga te se ponudi odnijeti ga do njezinog kućnog praga. No policajac je zapravo prerušen stalker. Idućeg dana razvedeni policajac iz New Orleansa Wes Block (Eastwood) igra se sa svojim kćerima kada primi poziv i odlazi na mjesto zločina. Tamo ugleda djevojku zadavljenu u svom krevetu. Otisaka prstiju nema, a otkriveno je da ubojica nije žurio sa zločinom. Popio je kavu i čekao ponoć da zadavi djevojku. Block posjećuje bordel u kojem je žena radila te ispituje jednu prostitutku koja ga zavodi. Kasnije, Beryl Thibodeaux (Geneviève Bujold), voditeljica odjela koji se bavi slučajevima silovanja, Blocku daje više informacije o slučaju. Uskoro policija pronalazi i drugu žrtvu.

