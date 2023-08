Pogledajte film 'Istinite laži' u subotu u 20:15 na RTL-u

Kada nije rekao istinu, nije lagao.

Harry Tasker (Arnold Schwarzenegger) vodi dvostruki život. Ni njegova žena Helen (Jamie Lee Curtis), ni kći Dana (Eliza Dushku), s kojima živi u predgrađu Washingtona, ne znaju da je zapravo vladin agent koji se pretvara da je predstavnik IT kompanije. Njegova angažiranost u poslu dovede ga na trag fanatičnih terorista koji su otuđili nuklearno oružje i sad prijete sigurnosti SAD-a. Nad Ameriku se nadvila opasnost, a Harryjeva žena počne se viđati s drugim muškarcem. Koristeći opremu za špijuniranje koju je posudio s posla, Harry počne uhoditi suprugu i njenog prijatelja Simona (Bill Paxton).

Jamesa Camerona, jednog od legendarnih holivudskih redatelja, možda najbolje poznajemo kao filmaša odgovornog za neke od najvećih kino hitova poput 'Titanica' i 'Avatara'. No prije spomenutih filmova, te nakon uspjeha 'Aliensa' te prvog i drugog dijela 'Terminatora', Cameron se prihvatio režije još jednog filma u kojem glavnu ulogu igra Arnold Schwarzenegger - „Istinite laži“. Kao i većina Cameronovih filmova 'Istinite laži' su bile pun pogodak u kino dvoranama. Schwarzenegger je dokazao da se osim u ulogama akcijskih junaka, odlično snalazi i kao komičar. Uz Schwarzeneggera, velike zvijezde kino platna, poput Jamie Lee Curtis, Toma Arnolda, Billa Paxtona te nove mlade nade Elize Dushku upotpunjuju cast iz snova.

Pogledajte film 'Planet majmuna: Rat' u subotu u 22:20 na RTL-u

Za slobodu, obitelj i planet do zadnjeg daha.

Godina je 2028., dvije su godine prošle od Kobinog (Toby Kebbell) napada na preživjele ljude u San Franciscu. Danas se Cezar (Andy Serkis) i njegovo pleme inteligentnih majmuna mora boriti za živote protiv odbjegle američke vojne frakcije poznate kao Alpha-Omega, koju vodi nemilosrdni Pukovnik (Woody Harrelson). Pukovnikova vojna horda zapošljava čak i druge majmune, koji se pogrdno nazivaju magarci. Alpha-Omega izvede neuspjeli napad na majmunsku stražarnicu te su zarobljena četiri vojnika, uključujući jednog po imenu Propovjednik (Gabriel Chavarria) i gorila Red (Ty Olsson). No Cezar ih pušta na slobodu, nadajući se da će dokazati Pukovniku kako majmuni nisu divljaci, dok Red pobjegne ranivši gorilu Winter (Aleks Paunović). U međuvremenu, Cezarov najstariji sin Blue Eyes i poručnik Rocket vraćaju se s dugog putovanja te okrivaju da su pronašli mjesto preko pustinje, idealno za naseljavanje majmuna. Winter tvrdi da bi majmuni trebali poći odmah prema obećanoj zemlji, no Cezar želi da se prvo pripreme za putovanje. Zbog svoje odluke Cezar će požaliti jer te noći Pukovnik predvodi tim koji ulazi u majmunsku nastambu i ubije Blue Eyes i Cezarovu suprugu Corneliju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ponovno u režiji Matta Reevesa ('Planet majmuna: Revolucija' iz 2014.) 'Planet majmuna: Rat' najbolje je ostvarenje iz trilogije, koje ujedno završava franšizu, ali joj i širom otvara vrata za neki novi nastavak. Ovaj sjajni znanstveno-fantastični akcijski film iz 2017. prati sukob majmuna na čelu s Cezarom i ljudi dok se Cezar osvećuje zbog ubojstva svoje obitelji. Baš poput i prošlog nastavka koji je imao sličnosti s originalnom serijom priča dijeli nekoliko sličnosti s petim kultnim filmom, „Bitka za planet majmuna“ (1973.), no ipak ne možemo pričati o remakeu. Andy Serkis kao Cezar ponavlja ulogu iz prošlih nastavaka i za svoju je izvedbu posebno pohvaljen, a ovog puta u društvo glavnih protagonista prodružuju mu se Woody Harrelson i Steve Zahn. Jedan o filmskih kritičara snažni i emotivni nastup Andyja Serkisa naziva shakespeareanskim, a film najboljim još od originala iz 1968. Najmračniji iz trilogije dobio je doista mnogo priznanja struke. Vizualni efekti, priča, režija, fotografija – sve skladno funkcionira, zbog čega je film zaradio nominacije za najbolje specijalne vizualne efekte na BAFTA-i Oscarima.

Pogledajte film 'Marinac iznad zakona' u subotu u 20:15 na RTL2

Jonhn Triton (John Cena), marinac i heroj iračkog rata, otpušten je protiv svoje volje iz službe i vraća se kući. No kada skupina kradljivaca dijamanata pod vodstvom beskrupuloznog Romea (Robert Patrick) otme njegovu ženu Kate (Kelly Carlson), John kreće u potragu i ne želi se zaustaviti dok ne oslobodi svoju voljenu i kazni zločince.

John Cena je velika zvijezda u svijetu sportske zabave. Karijeru je započeo 2002. i uskoro je postao dvostruki i neporaženi prvak WrestleManije u SAD-u, a njegove borbe svaki tjedan gledatelji mogu pratiti u više od 100 zemalja širom svijeta. Dokaz popularnosti je 12 milijuna dolara zarađenih u 2004. samo na brendiranim produktima vezanim uz njegovo ime. Kao zanimljivost spomenimo da je 2005. za diskografsku kompaniju Columbia Records objavio album, koji se u prvom tjednu prodaje popeo na 15. mjesto Billbordove ljestvice najboljih hip hop albuma. U ostalim ulogama pojavljuje se cijenjeni televizijski i filmski glumac Robert Patrick te Kelly Carlson, RTL gledateljima poznata po ulozi u seriji 'Reži me'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogledajte film 'Ledeni ubojica' u nedjelju u 20:15 na RTL-u

Za svaki kvar postoji majstor koji ga otklanja, a taj se zove Jason Statham.

Plaćeni ubojica Arthur Bishop (Jason Statham) neopaženo uđe u vilu vođe kolumbijskog kartela i utopi ga u njegovom bazenu. U Louisiani ga, po završenom poslu, plaća prijatelj i mentor Harry McKenna (Donald Sutherland). Tada Bishop dobije novi zadatak, a to je likvidacija Harryja. Bishopov poslodavac Dean (Tony Goldwyn) potvrđuje da nije greška i govori mu o neuspješnoj misiji u Južnoj Africi, u kojoj je stradalo nekoliko ubojica a detalje te misije znali su samo on i Harry. Teška srca Bishop ubije Harryja, a na sprovodu sreće njegovog sina Stevea (Ben Foster), koji od njega traži da ga trenira za ubojicu.

U režiji Simona Westa, čiji su početak uspješne karijere obilježili 'Con Air', 'Lara Croft. Tomb Raider' i 'The Expendables 2', snimljen je i „Ledeni ubojica', u kojem je glavnu ulogu ponijela jedna od velikih akcijski zvijezda zadnja dva desetljeće, Jason Statham, koji tumači Arthura Bishopa, profesionalnog ubojicu koji se specijalizirao za ubojstva koja izgledaju kao nesreće ili samoubojstva. Tu su i Ben Foster, Tony Goldwyn te legenda glumišta Donald Sutherland. Film je remake istoimenog filma iz 1972. u kojem Arthura Bishopa tumači Charles Bronson pa ako usporedimo dva filma, mora se priznati da Jason Statham radi jednako uvjerljiv posao kao Bronson.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogledajte film 'Put osvete' u nedjelju u 22 sata na RTL-u

Bit će to paklena vožnja.

John Milton (Nicholas Cage) u bijegu iz pakla ukrao je Sotonin pištolj Godkiller. Meta mu je John King (Billy Burke), vođa kulta koji mu je ubio suprugu, a sada planira žrtvovati i njegovu unuku vjerujući da će tako otvoriti pakao na Zemlji. Nakon što je ispitao i likvidirao Kingove sljedbenike u Coloradu, Milton dozna da će se ritual održati u Stillwateru, napuštenom zatvoru u Louisiani. Na putu do tamo zaustavlja se u jednoj zalogajnici, gdje upoznaje konobaricu Piper (Amber Heard). Ostavlja svoj oštećeni automobil i krišom sabotira njezin, Dodge Charger iz 1969., da bi joj ponudio popravak u zamjenu za vožnju.

Orignalni akcijski horor redatelja Patricka Lussiera, jednog od scenarista „Terminator Genisysa“, napisali su Patrick Lussier i Todd Farmer, a glavne uloge ponijeli Nicolas Cage, koji je prihvato ulogu dobrim dijelom jer je želio biti uključen u 3D projekt Patricka Lussiera, osjećajući da je posrijedi novi pristup kinematografiji, te Amber Heard, William Fichtner i Billy Burke. Uz novu 3D tehnologiju, za koju je specijalne efekte izradio Gary Tunnicliffe, kamere posuđene od revolucionarnog studija Paradise FX-a, „Put osvete“ smjestio se u podžanr grindhousea, koji je prvenstveno namijenjen starijim gledateljima jer sirovih akcijskih scena ne manjka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogledajte film 'Kako se riješiti šefa' u nedjelju u 20:15 na RTL2

Je li i vaš šef luđak koji vas tlači?

Nick Hendricks (Jason Bateman) i Dale Arbus (Charlie Day) ne podnose svoje šefove. Nick, zaposlen u financijskoj tvrtki, radi za Davea Harkena (Kevin Spacey), koji mjesecima nagovještava Nicku da će biti promaknut da bi na kraju promaknuo samog sebe. Dale je asistent u stomatološkoj ordinaciji i konstantno trpi seksualno uznemiravanje svoje šefice, dr. Julije Harris (Jennifer Aniston) koja mu govori da će, ako se ne poseksa s njom, reći njegovoj zaručnici da su imali spolni odnos. Za razliku od Nicka i Dalea, računovođa Kurt Buckman (Jason Sudeikis), uživa raditi za Jacka Pellita (Donald Sutherland), no Jack neočekivano umre od srčanog udara, a tvrtku preuzima njegov sin, nesposobni Bobby (Colin Farrell), ovisnik o kokainu kojeg za firmu uopće nije briga. Jedne večeri, kada se prijatelji nađu, Kurt kaže u šali kako bi im životi bili puno ljepši da njihovih šefova nema.

Odličnu crnu komediju 'Kako se riješiti šefa', prema scenariju Michaela Markowitza, Johna Francisa Daleya i Jonathana Goldsteina te priči Michaela Markowitza, snimio je Seth Gordon, poznatiji kao producent nego redatelj, no "izleti" u redateljske vode u kultnim humorističnim serijama, poput 'The Office (SAD)' te 'Parks and Recreation' garantiraju da Seth razumije komediju, pogotovo onu nekonvencionalnu, a premisa o tri prijatelja koji odluče ubiti svoje kretenske šefove (Spacey, Aniston i Farrell) zaista uranja u sferu mračnije, uvrnutije komedije. Pozitivni osvrti bili su upućeni glumačkoj postavi - Jasonu Batemanu, Charlieju Dayu, Jasonu Sudeikisu, te Jennifer Aniston, koja je iznenadila odmaknuvši se od predvidljivih uloga slatkica, te Colinu Farrellu, Kevinu Spaceyu, i komično/ mračnom scenariju filma o očaju i nemoralnoj osveti, koji će vas impresionirati, dok će glavni protagonisti ostati simpatični, čak i kada odluče planirati ubojstva.