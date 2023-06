Pogledajte TV premijeru 'Grenland: Posljednje utočište' u subotu u 20:15 sati na RTL-u

Civilizacija kakvu smo poznavali približila se svome kraju.

Građevinski inženjer John Garrity (Gerard Butler) vraća se kući kako bi sa suprugom Allison (Morena Baccarin) i sinom Nathanom (Roger Dale Floyd) promatrao prolazak kometa 'Clarke' pokraj Zemlje. No situacija se dramatično mijenja kada primi poruku da su on i njegova obitelj među odabranima i da se odmah jave u sklonište. Po dolasku kući John dozna da je dio kometa već u atmosferi i da je pogođena Tampa na Floridi nakon čega skoro cijeli teritorij Floride nestane. Johnova obitelj brzo kreće u zračnu bazu kako bi odletjela na sigurnije mjesto. U danima koji slijede cijeli će planet biti zasut stotinama dijelova kometa te je očito da slijedi katastrofa koja će, predviđa se, ubiti milijune. U zračnoj bazi, u trenutku kad se John vraća po Nathanov inzulin, koji je ostao u autu, Allison je ispraćena iz baze jer je otkrivno da je Nathan dijabetičar te samim time diskvalificiran iz spašavanja.

Pogledajte film 'Hotel Artemis' u subotu u 22:20 sati na RTL-u

Pravila su jasna: nema oružja, nema policije i nema ubijanja drugih gostiju.

Godine 2028. u Los Angelesu izbija pobuna zbog privatizacije vodovodnog sustava. Uslijed kaosa Sherman (Sterling K. Brown) pokuša opljačkati banku, no pola njegovog tima je ubijeno, a brat Lev (Brian Tyree Henry) teško ranjen. Sherman i Lev pobjegnu u obližnji hotel Artemis, koji u tajnosti zbrinjava samo kriminalce, a vodi ga Jean Thomas (Jodie Foster), koja je već 22 godine u bolnici zbog agorafobije i tuge koja ju je obuzela zbog smrti sina. Lev, koji se sada zove Honolulu, prolazi hotelski tehnološki tretman, operaciju uz pomoć robota i prima 3D printane organe za transplantaciju. U međuvremenu, Sherman upoznaje druge goste hotela: trgovca oružjem Acapulca (Charlie Day) i međunarodnu ubojicu i staru poznanicu Nice (Sofia Boutella). Pobunjeni građani sve su bliže hotelu, a Thomas dobiva vijest da je ozloglašeni kriminalac Orian "Kralj vukova" Franklin (Jeff Goldblum), koji je ujedno i vlasnik hotela, izvan grada. Thomas se priprema osigurati hotel, ali pripreme komplicira dolazak ranjene policajke (Jenny Slate), prijateljice iz djetinjstva njezinog pokojnog sina, koja sada moli za pomoć.

Pogledajte film 'Taxi blues' u subotu u 00:30 sati na RTL-u

Ove noći najluđe mjesto događanja je ovaj taksi!

Marko (Andrija Milošević) je propali dramaturg, koji radi kao taksist. Pred njim je trebao biti još jedan običan radni dan, no u taksi mu se ušulja Damir (Todor Jovanović), bjegunac iz doma za nezbrinutu djecu koji traži svog oca. Neočekivano, noćna vožnja Marka i Damira pretvori se u kaotičnu pustolovinu kroz grad uz mnogo bizarnih klijenata. Uz gomilu živopisnih likova, od zaposlenica u pozivnom centru taksi-službe, prodavačice na kiosku, kostimiranih klijenata - astronauta, bumbara i superheroja, „duhovite“ prodavačice brze hrane, klijentice na rubu živčanog sloma, smetlara, pa do Azijca koji je umislio da sudjeluje u vratolomiji poput one u „Brzi i žestoki“, ova akcijska komedija, film ceste, donosi priču taksista koji se nađe u suludoj jurnjavi kroz noć, spašavajući malog Damira, svoje vozilo, ali i svoju glavu.

Pogledajte film 'Vatrene kacige' u subotu u 20:15 sati na RTL2

Njihov je odnos uvijek bio zapaljiv.

Još kada je bio maleni dječak, Brian McCaffrey (William Baldwin) bio je prisutan kada je njegov otac, vatrogasac, poginuo. Iako je kasnije pokušao od svega pobjeći i u drugim gradovima naći posao za sebe, Brian naposljetku također postaje vatrogasac, a nadređen mu je njegov brat Stephen (Kurt Russell), s kojim nema najbolji odnos. Nakon jedne akcije, poslije koje Brian greškom u medijima biva proglašen herojem, ugledni i sumnjivi gradski političar ponudi mu bolji posao, pomoćnika požarnog istražitelja Donalda Rimgalea (Robert De Niro). Grad potresa val sumnjivih požara, koji se čine posebno planirani za ubijanje određenih pojedinaca, zbog čega se Brianu ponuda pretjerano ne sviđa, no nakon tko zna kojeg bratskog sukoba, prihvaća posao.

Pogledajte film 'Lucy' u nedjelju u 20:15 sati na RTL-u

Iskoristi sve što imaš.

Na Tajvanu 25-godišnju studenticu Lucy (Scarlett Johansson) njezin novi dečko Richard (Pilou Asbæk) nagovori da prihvati unosni kurirski posao za korejskog mafijaša. Pa tako Lucy dostavlja aktovku gospodinu Jangu (Choi Min-sik), koja bi trebala sadržavati dokumente, no u njoj se nalaze četiri paketa sintetičke droge CPH4. Richard je uskoro ubijen, a njoj je paketić droge prisilno ušiven u abdomen kako bi ga prenijela u Europu. No, dok je bila u zatočeništvu, jedan on njezinih otimača udari je u trbuh nakon čega je velika količina droge počela curiti u njezino tijelo. Odjednom se njezina fizička snaga abnormalno pojačava, čak dobiva i sposobnosti telekineze, telepatije i mentalne potencijale da putuje kroz vrijeme te uopće ne osjeća nikakvu bol. Koristeći novostečene moći, ona ubija svoje otmičare i bježi.

Pogledajte film 'Jurski park' u nedjelju u 21:45 sati na RTL-u

Ova zabava stavila nas je u nezavidan položaj u hranidbenom lancu.

U Jurskom parku na otoku Nublaru ubijen je zaposlenik InGen korporacije, koja se bavi genetskim inžinjeringom. Incident se dogodio dok je djelatnik stavljao Velociraptore u kavez te njegova obitelj diže parnicu protiv kompanije. Glavni izvršni direktor, John Hammond (Richard Attenborough) poziva paleontologa Alana Granta (Sam Neill), paleobotaničarku Ellie Sattler (Laura Dern) i Iana Malcolma (Jeff Goldblum), kao i odvjetnika investitora Donalda Gennaroa (Martin Ferrero) da izvrše inspekciju. Kada stignu u park, oni se začude što su glavna atrakcija otočkog parka zapravo živući dinosaur, kojeg je InGen stvorio kloniranjem genetskog materijala dinosaura. Kada glavni tehničar parka Dennis Nerdy (Wayne Knight) isključi struju u parku kako bi ukrao embrije dinosaura i prodao ih korporativnom suparniku, dinosauri uspiju pobjeći iz svojih kaveza te nastane kaos.

Pogledajte film 'Drakula: Neispričana priča' u nedjelju u 20:15 sati na RTL2

Legenda je rođena.

Još kao dijete Vlad III. (Luke Evans) se na dvoru otomanskog vladara priključio elitnim postrojbama,prometnuo se u najžešćeg ratnika te je nazvan Vlad Nabijač jer je svoje protivnike nabijao na kolac.Zahvaljujući hrabrosti i učinkovitosti postaje knezom i vladarom Valakije i Transilvanije. Jednoga dana Vlad pronađe kacigu u potoku te odlazi do izvora na vrh planine, na kojoj pronalazi mnoštvo ljudskih kostiju te pećinu u kojoj se nalazi ogromno i snažno biće ljudskog oblika (Charles Dance), koje ubije njegovu pratnju. Vrativši se u svoj dvorac, Vlad dozna da je stvorenje vampir, koje je čarolijom zatočeno u pećini. Kasnije, dok slavi Uskrs za sinom Îngerașom (Art Parkinson) i suprugom Mirenom (Sarah Gadon), otomanska četa stiže u dvorac te traži od Vlada 1000 dječaka, koji moraju služiti otomanskom carstvu. No Vlad odbija, uvjeren da će sultan Mehmed II. (Dominic Cooper) pokazat milost.

