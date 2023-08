Pogledajte film 'Državni neprijatelj' u subotu u 20:15 na RTL-u

Niste paranoični - svi smo pod prismotrom.

Odvjetnik Robert Clayton Dean (Will Smith) je predan otac i suprug, koji je na tragu Pineteru, vođi kriminalne skupine. U međuvremenu korumpirani službenik Nacionalne sigurnosti, Thomas Reynolds (Jon Voight) pregovara s kongresmenom Phillipom Hammersleyjem oko implementacije novog satelitskog sustava nadziranja. Kada Hammersley odbije surađivati, Reynolds naruči njegovu likvidaciju. No ubojstvo je snimljeno, a dokaz Deanu pošalje prijatelj. Dean nije niti svjestan što posjeduje, a ubrzo mu se život počinje urušavati.

Na tragu F. F. Coppoline “The Conversation” ili Hitchcockove “The Man Who Knew Too Much” ili, recimo, Pollackove “Three Days of the Condor”, producentsko-redateljski tim - Jerry Bruckheimer (“CSI: Miami”, CSI”, “Zločesti dečki”, “Policajac s Beverly Hillsa”…) i Tony Scott (“Fan”, “Crimson Tide”, “True Romance”, “Prljavi igraju prljavo”…) udružili su se s namjerom da naprave savršeni akcijski triler. Jedan od najvećih kino hitova 1998. zadovoljio je u svim segmentima. Od prve do posljednje sekunde radi se o iznimno balansiranom adrenalinskom trileru o čovjeku ni krivom ni dužnom upletenom u smrtonosne političke spletke. Uloge su podijeljene samom vrhu holivudske scene - Willu Smithu, Geneu Hackmanu, Jonu Voightu, dok su sporedne uloge jednako impresivne - Lisa Bonet, Jack Busey, Regina King, Stuart Wilson, Scott Caan i Gabriel Byrne.

Pogledajte film 'Američka pita: Vjenčanje' u subotu u 22 sata na RTL-u

Ovoga puta idu do samoga kraja.

Jim Levenstein (Jason Biggs) konačno je uspio skupiti hrabrost i zaprositi svoju djevojku Michelle Flaherty (Alyson Hannigan), koja je oduševljeno pristala. Međutim, pravi problemi za Jima tek započinju jer mora početi planirati ceremoniju vjenčanja. Svadbi se, jednako koliko i roditelji budućih mladenaca, vesele i Jimovi prijatelji Kevin (Thomas Ian Nicholas) i Finch (Eddie Kaye Thomas), koji vijest ne uspijevaju sakriti od Stiflera (Seann William Scott). On je u gradu i neće dozvoliti da ovako svečani čin protekne bez nužne prethodnice, momačke večeri! Jim ne zna što mu se sprema, više se brine oko toga hoće li ga Michelleini roditelji prihvatiti i hoće li naučiti plesati do vjenčanja.

Treći nastavak iznimno popularnog serijala „Američka pita", koji je svojim neumivenim humorom osvojio golem broj poklonika diljem svijeta, „Američka pita: Vjenčanje", redatelja Jesseja Dylana priču o skupini prijatelja iz srednje škole East Great Falls nastavlja u istom tonu. Dakle, opet nas očekuje brdo urnebesnih scena, ali i romantičan pod-zaplet. Jason Biggs, zaštitno lice ove filmske franšize, ponovno očarava svojom kombinacijom smušenosti i odlučnosti, dok u ostalim ulogama gledamo Alyson Hannigan (Lily iz serije „Kako sam upoznao vašu majku") i Eddieja Kayea Thomasa (Jeff u seriji „U dobru i zlu").

Pogledajte film 'Opsadno stanje' u subotu u 20:15 na RTL2

New York je na udaru i netko za to mora odgovarati.

Dok šef specijalnog odreda FBI-a za suzbijanje terorizma, Anthony Hubbard (Denzel Washington), istražuje lažnu dojavu o bombi, prava bomba eksplodira u busu u Brooklynu. Agenti slijede trag koji ih odvodi do trojice Arapa, koje brzom akcijom eliminiraju. FBI timu se pridružuje agentica odreda za nacionalnu sigurnost, Elise Kraft (Annette Bening), a napadi na New York se nastavljaju. Slijedi eksplozija u kazalištu, napad na školu te čak i FBI sjedište. Predsjednik proglašava izvanredno stanje i vojska izlazi na ulice Brooklyna. General William Devereaux (Bruce Willis) šalje tenkove na ulice, pritvara osobe islamske vjeroispovijesti te ih odvodi u logor, koji je improviziran na igralištu sportskog stadiona. Kada FBI-ev suradnik Frank Haddad (Tony Shalhoub) sazna da je među pritvorenima i njegov sin, on napušta službu.

Prije napada i rušenja nebodera njujorškog Svjetskog trgovačkog centra 2001., “Opsadno stanje” nam je pružio sličan katastrofičan scenarij napada na New York kada se zbog militantne islamske skupine stvara atmosfera mržnje i nepovjerenja prema nevinim ljudima koji, iako istog religijskog uvjerenja kao i ekstremisti, nikako ne podržavaju njihove postupke. Bruce Willis je sjajan, u ulozi suludog generala koji se ne dvoumi mučiti zatvorenike, a Denzel Washington i Annette Bening, kao agenti američkih tajnih službi koji pokušavaju situaciju i kaos dovesti pod kontrolu, pružili su zaista odlične nastupe, baš kao i Tony Shalhoub, u ovom inteligentnom akcijskom trileru Edwarda Zwicka, koji zaslužuje da ga se pogleda.

Pogledajte film 'Dan nezavisnosti': Nova prijetnja' u nedjelju u 20:15 na RTL-u

Znali smo da će se vratiti.

Dvadeset godina je prošlo od razarajuće invazije izvanzemaljaca. UN je pokrenuo program globalne zaštite i istraživanja (ESD), koji je izvanzemaljsku tehnologiju iskoristio u svrhu ranog otkrivanja i zaštite protiv eventulne nove invazije. Civilizacija je obnovljena nakon pobjede, a ujedinjena Zemlja i nacije uživaju u relativnom miru i prestanku međusobnih ratnih djelovanja. Kako se dvadesetogodišnjica invazije približava, direktor ESD-a David Levinson (Jeff Goldblum) susreće se s ratnim vođom Dikembom Umbutijem (Deobia Oparei) i doktoricom Catherine Marceaux (Charlotte Gainsbourg) te oni odlaze do netaknute izvanzemaljske letjelice, gdje otkriju da su neprijateljski raspoložene pridošlice s broda poslale signal za pomoć prema svom svijetu. A nedavno se bivšem predsjedniku Thomasu Whitemoreu (Bill Pullman), doktoru Brakishu Okunu (Brent Spiner) i Umbutu, koji su telepatski povezani s izvanzemaljcima, ukazala vizija neidentificiranog letećeg objekta u dolasku.

Dvadeset godina nakon senzacionalnog uspjeha “Dana nezavisnosti”, Roland Emmerich ponovno se našao za rediteljskim kormilom, u nastavku koji je uspio okupiti gotovo čitavu glavnu glumačku ekipu iz prvog dijela (Jeff Goldblum, Bill Pullman, Judd Hirsch, Vivica A. Fox), osim Willa Smitha, koji je svoje mjestu ustupio Liamu Hemsworthu. Emmerich, majstor spektakla, želio je prvijencu pružiti dostajan nastavak te sukladno tome, zajedno s Deanom Devlinom, uložio puno truda u razvoj priče u nastvaku koji je svoj začetak imao još 2001. Iako zamišljen u dva dijela, Fox je odobrio samo jedan nastavak dok je realizacija trećeg dijela ostala kao otvorena opcija. Poput svog prethodnika, ovo je vizualno impresivan film, vjerojatno još i više s obzirom na nove tehnologije koje su dale još veći doprinos (gledamo kako manipulirajući gravitacijom izvanzemaljaci učine da Dubai doslovce pada na Pariz - Burj Khalifa na Eiffelov toranj, Veliki buda na Big Ben), dok je glumačka postava, naravno, očekivano pouzdana, te nas je posebeno obradovao nastup glumice i sjajne glazbenice Charlotte Gainsbourg i Brenta Spinera (“Zvijezdane staze”) kao doktora Okuna.

Pogledajte film 'Sezona lova' u nedjelju u 22 sata na RTL-u

Sada su jedan na jedan.

Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini američke trupe svjedoče stravičnom pokolju nakon čega odluče kazniti srpske snage odgovorne za ratni zločin. Danas u Beogradu, bivši vođa srpske vojne postrojbe Škorpiona, Emil Kovač (John Travolta), koji je preživio američku odmazdu, susreće se s američkim obavještajcem kako bi dobio dosje američkog veterana i pukovnika NATO-a, Benjamina Forda (Robert De Niro). Ford danas mirno živi u kolibi u Apalačkom gorju kako bi zaboravio užase rata koje je doživio. Povučeni Ford susreće Kovača, koji se predstavi kao turist iz Europe i oni se sprijatelje za vrijeme lova, sve dok Kovač ne otkrije svoj pravi identitet. Odlučan da plan osvete provede u djelo, Kovač započinje s Fordom igru mačke i miša.

Zanimljivo, odličan „Sezona lova“ označio je prvo zajedničko pojavljivanje na filmu Johna Travolte i Roberta De Nira iako su obojica zaista veterani akcijskog žanra. Jednako tako, likovi koje portretiraju su ratni veterani koji oživljavaju sjećanja rata u Bosni te ih odvode na drugu razinu u osobnom ratu, jedan na jedan. Svakako će biti zanimljivo vidjeti Travoltu kao srpskog veterana te ocijeniti koliko je u tome bio uspješan. Istini za volju, rat u Bosni mogao je biti i bilo koji drugi jer je samo povod kako bismo vidjeli dvije holivudske zvijezde u izravnoj borbi, a tome u prilog govori što je film bio originalno smješten u 70-e i zvao se „Shrapnel“, a bio je zamišljen kao duel Travolte i Nicholasa Cagea te je trebao naslijediti blockbuster „Face Off“. No ovako nam je draže vidjeti De Nira i Travoltu, kako se love u šumi Apalačkog gorja. Za ljubitelje trilera i akcije, bez sumnje, ovo je prvoklasna zabava.

Pogledajte film 'Zaštitni kod' u nedjelju u 20:15 na RTL2

Sve do čega mu je stalo sada je iskorišteno protiv njega.

Bankovni računi u Landrock Pacific banci bili su sigurni u rukama računalnog stručnjaka za osiguranje Jacka Stanfielda (Harrison Ford) sve dok se nisu pojavili ljudi koji traže povrat duga jer je, navodno, veliku svotu novca izgubio na online stranici za kockanje. Jack tvrdi da je došlo do krađe njegovog identiteta te slučaj proslijedi kolegi Harryju Romanu (Robert Forster) da riješi nesporazum. Obojica upoznaju Billa Coxa (Paul Bettany), potencijalnog poslovnog partnera, koji zatim slijedi Jacka te ga pod prijetnjom pištolja prisiljava da zajedno odu njegovoj kući. Jack vidi da su mu žena i dvoje djece pod stražom Coxovih ljudi. Sljedeći dan Jack dobije upute da novac najvećih štediša banke, ukupno 100 milijuna dolara, prebaci na Coxov bankovni račun.

Uzbudljiv akcijski triler “Zaštitni kod” snimljen je prema scenariju Joea Fortea i u režiji Richarda Loncrainea, kojeg će se neki sjetiti po izvrsnoj adaptaciji “Richarda III.” s Ianom McKellenom i Annett Bening iz sredine 90-ih. Glavnu ulogu ponio je Harrison Ford, kojeg kriminalac Paul Bettany prisiljava na krađu 100 milijuna dolara. I Robert Forster, Alan Arkin i Virginia Madsen glume u ovom napetom akcijskom tehnološkom trileru koji možda ne nudi originalni scenarij, no zato glumačke predstave uzdižu film na višu razinu od one sličnih ostvarenja žanra.

