Pogledajte film 'Glup i gluplji 2' u subotu u 21:25 sati na RTL-u

Vratimo se u prošlost kako bismo saznali kako su se upoznala dva najveća glupana devedesetih, u filmu 'Glup i gluplji 2'!

Davne 1986. godina, dva mentalno zaostala tinejdžera, Harry (Eric Christian Olsen) i Lloyd (Derek Richardson), pod svaku cijenu žele izaći iz školskog programa za učenike s posebnim potrebama i ubaciti se u normalan srednjoškolski život. Ne baš previše bistar duo jest odlučan, ali ne i jednako sposoban pa će se tijekom svog nastojanja naći u cijelom nizu neočekivanih situacija, koje ih možda neće dovesti do željenog cilja, ali će ih zato sprijateljiti za cijeli život.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Američki gangster' u subotu u 20:15 sati na RTL2

Postoje dva lica američkog sna.

Nakon smrti svog poslodavca i mentora Bumpyja Johnsona (Clarence Williams III), Frank Lucas (Denzel Washington) preuzima njegovo mjesto i postane najveći uvoznik i diler heroina u Harlemu. Lucas kupuje izravno od svoje veze u jugoistočnoj Aziji te se dosjeti jedinstvenog načina kako prokrijumčariti drogu u SAD. Kao rezultat, njegov heroin je superiornije kvalitetne od onog na cesti, cijena mu je niža, a povezanost s njujorškom mafijom jednako tako osigurava njegovu poziciju pa on postane nedodirljiv, ili je barem tako mislio. No posvećen i pošten detektiv Državnog odjela za suzbijanje narkotika, Richie Roberts (Russell Crowe), postavio ga je za svoju metu, kriminalca kojega mora zaustaviti pod svaku cijenu.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Crveni vrabac' u nedjelju u 20:15 sati na RTL-u

Zavodljiva, obmanjiva i smrtonosna.

Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) uspješna je balerina, ali istovremeno jako posvećena bolesnoj majci, koju i uzdržava. Nakon teške ozljede s plesnom karijerom je gotovo, no njezin stric Ivan (Matthias Schoenaerts), koji radi za rusku obavještajnu službu, daje joj ponudu koju ne može odbiti. Njezin zadatak je zavesti Dimitrija Ustinova (Kristof Konrad), ruskog gangstera, a zauzvrat će njezina majka dobiti toliku potrebnu zdravstvenu skrb. Dominika i Ustinov se sastaju, a on je odvodi u sobu i siluje. Tijekom napada na nju ubije ga ruski agent, po naređenju Ivana. Sada je pred Dominikom nova odluka; ili će postati ruska agentica ili će biti pogubljena jer je svjedočila Ustinovom ubojstvu. U međuvremenu, u Moskvi djeluje agent CIA-e Nate Nash (Joel Edgerton). I dok se on sastaje s ruskom krticom u Gorky parku, prilazi im policija pa Nash diverzijom omogućuje krtici, koju Rusi nazivaju Marble, da pobjegne. Nash je vraćen u SAD, no tvrdi da je on jedina osoba s kojom će Marble surađivati.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Jurski park 2' u nedjelju u 22:40 sati na RTL-u

Sada su i na našim ulicama.

Nakon incidenta u Jurskom parku na otoku Nublaru, na čelu korporacije InGen više nije John Hammond (Richard Attenborough) već njegov nećak Peter Ludlow (Arliss Horward), koji planira iskoristiti otok Sornu, kako bi se oporavili od gubitka koji su pretrprjeli na Nublaru. Matematičar Ian (Jeff Goldblum) sureće se s Ludlowom, koji mu objašnjava da je Sorna zapravo mjesto na kojem je InGen stvorio dinosaure, no kompanija se zbog uragana morala premjestiti na Nublar. Hammond se nada da će zaustaviti Ludlowa i sprječiti novu katastrofu te na otok Sornu šalje tim kako bi dokumentirao život dinosaura i dobio podršku javnosti protiv uplitanja ljudi u život na otoku. Ian ne želi otići na otok nakon još uvijek vrlo traumatičnih sjećanja na Jurski park, no kada dozna da je njegova djevojka, paleontologinja Sarah Harding (Jullianne Moore) već tamo, ipak odlazi s timom.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Divljaci' u nedjelju u 20:15 sati na RTL2

Ne diraj im travu i njihovu Opheliju.

Najbolji prijatelji Chon (Taylor Kitch) i Ben (Aaron Taylor-Johnson) uzgajivači su marihuane u Kaliforniji. Chon, bivši vojni mornar prokrijumčario je sjemenje iz Afganistana te se zajedno s prijateljem odlučio baciti u biznis dilanja. Ben je završio botaniku i poslovno je obrazovan te se njih dvojica savršeno upotpunjuju u poslu. Osim ljubavi prema travi, prijatelji dijele osjećaje i prema Opheliji (Blake Lively), djevojci obojice. Kada plaćenik kartela (Benicio Del Toro) ponudi partnerstvo prijateljima te inzistira da se pridruže kartelu koji treba njihovu stručnost, oni odbijaju. Iako im korumpirani agent za suzbijanje droga (John Travolta) predlaže da pristanu, oni ipak odluče pobjeći u Indoneziju s Ophelijom, no prije nego što uspiju, šefica kartela (Salma Hayek) otme djevojku.

Izvor: RTL

