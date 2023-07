Pogledajte 'Nož u leđa' u subotu u 20:15 na RTL-u

Svi imaju motiv, mogu li svi biti i krivi?

Obitelj Harlana Thrombeya (Christopher Plummer), bogatog pisca misterija, okupila se na proslavi njegovog 85. rođendana u vili u Massachusettsu. No sljedećeg jutra domaćica Fran pronalazi slavljenika prerezanog vrata. Policija misli da je slavni pisac počinio samoubojstvo, no privatni detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) ne dijeli to mišljenje. Istražujući doznaje da su odnosi unutar obitelji bili daleko od idealnih te da je Harlan na dan smrti prijetio razotkrivanjem prevare svog zeta Richarda (Don Johnson), da je prekinuo dotok novca snahi Joni (Toni Collette) jer ga je krala, da je otpustio sina Walta (Michael Shannon) iz izdavačke kuće te se posvađao s unukom Hughom Ransomom (Chris Evans). No Blanc još ne zna da je Harlanova medicinska sestra Marta (Ana de Armas) slučajno pomiješala lijekove i sad je u smrtnom strahu da je starca predozirala morfijem…

Pogledajte 'Mr. Bean na praznicima' u subotu u 22:50 na RTL-u

Francuska nije imala nikakvu šansu protiv njega.

Mr. Bean (Rowan Atkinson) se zasitio hladnog i mokrog Londona, ali spas stiže u pravi trenutak jer igrom slučaja osvaja putovanje do sunčane francuske obale. Pa tako, „oboružan“ novom digitalnom kamerom on kreće na odmor. Naravno da će Mr. Bean ostati vjeran sebi i naći se u mnogim neugodnim i komičnim situacijama, kao na primjer onoj u restoranu kada mu konobar (Jean Rochefort) nudi cijelu lepezu morske hrane. No putem se sprijatelji s putnikom iz Rusije, uspije se dočepati Francuske rivijere, ali i omesti snimanje snobovskom redatelju Carsonu Clayju (Willima Dafoe), nesvjestan da će njegovo pojavljivanje ipak završiti Filmskom festivalu u Cannesu.

Pogledajte 'Napad na policijsku postaju 13' u subotu u 20:15 na RTL2

Ujedinite se i borite.

Bivši marinac i narednik policijske uprave u Detroitu, Jake Roenick (Ethan Hawke) predvodi tim u raciji i potrazi za drogom, akciji koja ne uspije. U debaklu je Roenick ranjen, a cijeli njegov tim ubijen. Nekoliko mjeseci kasnije, na mjestu vodnika u policijskoj stanici 13, koja će uskoro biti ukinuta, neutješni Roenick svakodnevno se opija i konzumira lijekove protiv bolova. U novogodišnjoj noći Roenick i veterani policajci Kevin Capra (Matt Craven) i Jasper O'Shea (Brian Dennehy) i tajnica (Iris Ferry Drea de Matteo) jedini su policajci u postaji jer je većina premještena ili je na praznicima. Psihijatrica Alexandra Sabian (Maria Bello) također stiže u postaju kako bi procijenila Roenickovu sposobnost obnašanja dužnosti. U međuvremenu, Marion Bishop (Laurence Fishburne) je uhićen nakon što je u crkvi ubio policajca na tajnom zadatku. Dvojica zamjenika šerifa okruga premještaju Bishopa s još trojicom kriminalaca: ovisnikom i bivšim odvjetnikom Beckom (John Leguizamo), sitnom prevaranticom Annom (Aisha Hinds) i krivotvoriteljem Smileyem (Ja Rule). Snježna oluja zatvori ceste autobus s kriminalcima upućen je do obližnje postaje 13. Iako Roenick i O'Shea oklijevaju prihvatiti zatvorenike s obzirom na manjak osoblja, oluja im ne daje nikakav izbor. Ubrzo nakon toga napad na postaju počinje, komunikacija i struja u stanici je prekinuta, a napadači traže da se Biskup pusti na slobodu.

Pogledajte 'Snjeguljicu i lovca' u nedjelju u 20:15 na RTL-u

Vrijeme bajke je iza nas, ono što slijedi je rat.

Diveći se ruži koja je procvala u vrijeme zime, kraljica Eleanor (Liberty Ross) ozlijedi se na njen trn. Tri kapi krvi zacrvene snijeg te ona poželi da njezina kći bude bijela poput snijega s usnama crvenim poput krvi, kose crne poput gavrana, a srca jaka i prkosna poput ruže. Kraljica Eleanor rodi Snjeguljicu (Kristen Stewart), no ubrzo se razboli i umre. Kralj Magnus (Noah Huntley) sa svojom vojskom napadne mračnu vojsku demonskih vojnika te iz njihovih ruku spasi zarobljenicu Ravennu (Charlize Theron), zaljubi se u nju i oženi je. No Ravenna je u biti moćna čarobnica i vođa mračne vojske te prve bračne noći ubije kralja i preuzme kraljevstvo.

Pogledajte '10.000 prije Krista' u nedjelju u 22:30 na RTL-U

Samo junak može promijeniti svijet.

Na Uralu 10.000 godina prije Krista obitava pleme lovaca sakupljača zvano Yagahl, koje preživljava od lova na vunaste mamute. Pleme predvodi hrabri lovac (Steven Strait) koji je uspio sam ubiti mamuta, čime je dobio pravo na Bijelo koplje. U selu živi i proročica Stara Majka (Mona Hammond). Mamuta je sve manje, a jednog dana seoski poglavica pronalazi mladu djevojku po imenu Evolet (Camilla Belle), koja je preživjela masakr u svom selu od strane onih koje Stara Majka naziva "četveronožnim demonima" koji će doći kada "Yagahli krenu u svoj posljednji lov". Stara Majka proriče da će onaj tko ubije vođu tih "demona" osvojiti i Evolet i Bijelo koplje te postati novi seoski vođa.

Pogledajte 'Termin' u nedjelju u 20:15 na RTL2

Ako postoji pakao, on je već tamo.

Uspješan arhitekt Peter Highman (Robert Downey Jr.) kreće prema Los Angelesu svojoj supruzi Sarah (Michelle Monaghan), koja uskoro treba roditi. Na putu do zračne luke on upozna Ethana Tremblaya (Zach Galifianakis), koji s planom da postane glumac putuje također u L.A. sa svojim psom Sonnyjem. I ne samo to, na putu do odredišta Ethan namjerava u Grand Canyon prosuti pepeo nedavno preminulog oca. Kada Ethan nepažljivo izgovori riječi terorist i bomba, obojica moraju napustiti zrakoplov. Peter sada ne smije letjeti, a povrh svega izgubio je i novčanik pa se nevoljko s Ethanom, koji mu je već poprilično zagorčao život, pristane voziti u Los Angeles. No Peter nije mogao ni naslutiti da su njegovi problemi tek započeli.

