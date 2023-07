Pogledajte TV premijeru 'Dolittle' u subotu u 20:15 sati na RTL-u

On jednostavno više voli životinje.

U Britaniji u 19. stoljeću živi veterinar dr. John Dolittle (Robert Downey Jr.), koji ima sposobnost komunicirati sa životinjama. Nakon smrti supruge John se povlači iz javnog i društvenog života te se brine o životinjama u utočištu koje mu je dala kraljica Viktorija (Jessie Buckley). Nekoliko godina kasnije do Dolittlea stiže Tommy Stubbins (Harry Collett) koji donosi ranjenu vjevericu. Vodi ga papiga Polynesia, koja se nada da Tommy može pomoći Dolittleu da ponovno počne održavati kontakt s ljudima. U međuvremenu, kraljica Victoria šalje sluškinju Lady Rose (Carmel Laniadoda) da potraži pomoć od Dolittlea jer se ozbiljno razboljela. Nakon što je pogleda u palači u društvu dr. Blaira Müdflya (Michael Sheen), Dolittle otkrije da je kraljica otrovana te da se može izliječiti samo čarobnim plodom sa stabla u Edenu.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Everest' u subotu u 22:00 sati na RTL-u

Ne puštaj.

U svibnju 1996. nekoliko ekspedicija iz baze ispod Mount Everesta priprema se za uspon na vrh. Rob Hall (Jason Clarke), koji je popularizirao komercijalne misije na Everestu, vodi avanturističku kompaniju Adventure Consultants, dok je Scott Fischer (Jake Gyllenhaal) glavni vodič Robove suparničke agencije Mountain Madness. Robovi klijenti uključuju iskusnog penjača Becka Weathersa (Josh Brolin), bivšeg poštara koji slijedi svoj san, Douga Hansena (John Hawkes), veteranku u penjanju Yasuko Nambu (Naomi Mori), koja se nada da će obaviti svoj posljednji uspon na tzv. listi seven summits, te novinara Jona Krakauera (Michael Kell) iz časopisa Outsider. Helen Wilton (Emily Watson) upravlja Robovim baznim kampom. Ujutro, 10. svibnja, alpinisti iz dviju ekspedicijskih skupina započinju svoj uspon prema vrhu Everesta, najviše točke na Zemlji. No, bez najave, snažna oluja sruči se na planinu te zahvati pustolove u snažnoj mećavi, jednoj od najjačih s kojima se čovjek ikada suočio.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Stara gunđala 2' u subotu u 20:15 sati na RTL2

Nisu zaboravili vikati i svađati se, baš kao ni zaljubljivati se.

Max (Walter Matthau) i John (Jack Lemmon) prestali su se svađati, njihova djeca Melanie (Daryl Hannah) i Jacob (Kevin Pollak) su se zaručili, a John je našao mir u zagrljaju nove supruge Ariel (Ann-Margret). No i stari rivali i dalje se međusobno zadirkuju, ali sada u prijateljskoj maniri. Sezona ribolova je u punom zamahu, baš kao i potraga za velikim ulovom koji će osigurati ribolovcu titulu najlovca. Lokalna trgovina mamcima zatvorena je nakon što je preminuo Chuck, a Maria Ragetti (Sophia Loren) kupila je imanje s trgovinom, s namjerom da ga pretvori u otmjeni talijanski restoran. Max i John iživcirani su što više nema omiljene im trgovine te odluče novoj vlasnici zagorčati život.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Pauk u mreži' u nedjelju u 20:15 sati na RTL-u

Neuspjeh je smrtna kazna.

Adereth (Ben Kingsley), već ostarjeli špijun Mossada, svojim zadnjim zadatkom pokušava doći do potrebnog iskupljenja. Sat otkucava i vremena je sve manje, a njegova karijera špijuna završila je. Mladi operativac Mossada poslan je da ga prati u stopu jer je Aderethovo ponašanje sve čudnije. Povjerenje koje je godinama gradio sada je dovedeno u pitanje i on shvaća da bi umjesto lovca mogao postati lovina, a neuspjeh u ovoj misiji mogao bi značiti ne samo završetak karijere, već i smrt.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Ulovi smarta' u nedjelju u 22:00 sati na RTL-u

Baš je zabavno spašavati svijet.

Maxwell Smart (Steve Carell) je analitičar obavještajne agencije CONTROL, koji žudi napustiti ured, krenuti u akciju i biti poput svog idola, agenta 23. No dobrog analitičara agencija ne pušta na teren. Sjedište CONTROL-a nađe se na udaru terorističke organizacije KAOS i gotovo svi identiteti agenata su razotkriveni, osim agentice 99 (Anne Hathaway). Agencija nema izbora pa Smart postaje agent 86, no agentica 99 nije sretna da ga ima za partnera jer ovaj nema nikakvog iskustva. U zrakoplovu za Moskvu agentica 99 primjećuje osobu koja bi mogla predstavljati prijetnju. Smart ne misli tako, no već u sljedećem trenutku upada u nevolju kada slučajno pogađa gumb za izbacivanje iz zrakoplova i izlijeće bez padobrana. Agentica 99 ga prati padobranom, no ubojica također. Kada ga se riješe, odlaze u vilu KAOS-ovog glavnog proizvođača bombi, Ladislasa Krstića (David S. Lee), u trenutku kada je tamo zabava u punom jeku.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Velika gužva u Bronxu' u nedjelju u 00:00 sati na RTL-u

Bez straha i bez dvojnika u opasnim scenama, Jackieju Chanu nema premca!

Kako bi nazočio ujakovu vjenčanju, Keung (Jackie Chan) prvi put u životu stiže u New York. Njegov ujak u Bronxu ima malu trgovinu pa se Keung ponudi voditi je dok je ujak na medenome mjesecu. Naravno, u nezgodnoj četvrti kakva je Bronx nije lako voditi trgovinu, no Keung lakoćom prebije nasilnike koji su mu pokušavali stvarati probleme. Međutim, jedan od njih, upleten u zavrzlame s kojima se ne uspijeva nositi, u cijelu će priču uvući u Keunga.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Kraljevina' u nedjelju u 20:15 sati na RTL2

Kako zaustaviti neprijatelja koji se ne boji umrijeti?

Nakon terorističkog napada na američku zajednicu u Riyadhu, u Saudijskoj Arabiji, FBI agent Ronald Fleury (Jamie Foxx) zatraži od arabijskog konzula pet dana za istragu lokacije. Dolazi s agentima Grantom Skykesom (Chris Cooper), Janet Mayes (Jennifer Garner) i Adamom Leavittom (Jason Bateman) kako bi pronašao teroriste. Agenti se susreću s raznim zamkama i preprekama, no pomaže im pukovnik Faris Al Ghazi (Ashraf Barhom), koji ih savjetuje kako se ponašati i djelovati u nepoznatom okruženju.

Izvor: RTL

