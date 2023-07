Pogledajte film 'Zgodna žena' u subotu u 20:15 na RTL-u

S ulice je ušetala u njegov život i ukrala mu srce.

Edward (Richard Gere) je bogati biznismen kojemu je specijalnost preuzimanje kompanija i njihova rasprodaja. Na poslovnom putu u Los Angeles, tražeći put prema Beverly Hillsu on se zabunom nađe na Hollywood Boulevardu, na kojem susreće prostitutku Vivian Hard (Julia Roberts) koja pomisli da je Edward u potrazi za dobrim provodom. No on samo želi da mu Vivian pokaže Los Angeles. Očaran njome, on joj ponudi da provede noć u njegovom apartmanu, u kojem je iznenadi šampanjcem i cvijećem. Idućeg jutra predloži joj da ostane s njim cijeli tjedan i da ga prati na društvenim događanjima.

Klasik romantičnog žanra, "Zgodna žena" jedna je od najvećih romantičnih komedija svih vremena, gotovo bajkovito ostvarenje u kojem je Julia Roberts ostvarila ulogu karijere ili barem, u najmanju ruku, nastup po kojemu se kao glumica najviše pamti. Za prikazano je osvojila Zlatni globus te bila nominirana za najbolju glumicu na Oscarima. Richard Gere, kao beskrupulozni poslovni čovjek koji se zaljubljuje preko ušiju, djeluje kao princ na bijelom konju, u filmskom hitu u kojem zajedno s Roberts toliko dominira da se ne možemo uopće sjetiti role sjajnog Jasona Alexandera ("Seinfeld") u sporednoj ulozi.

Pogledajte film 'Majstori iluzije' u subotu u 22:15 na RTL-u

Što se trudiš bolje vidjeti, manje primjećuješ.

Četiri talentirana mađioničara: iluzionist J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), mentalist Merrit McKinney (Woddy Harrelson), koji pokušava ponovo stati na noge nakon što je njegov brat i menadžer zbrisao s njegovim parama, stručnjakinja za bijeg i Dannyjeva pomoćnica/ljubavnica Henley Reeves (Isla Fisher) te stručnjak za obijanje brava Jack Wider (Dave Franco) dobiju poziv za okupljanje nepoznatog "dobročinitelja". Četiri godine kasnije ekipa nastupa pod imenom "Četiri jahača". Jedne večeri, kao veliko finale, oni odluče uistinu opljačkati banku u kojoj slučajno odabrana osoba u gledalištu - Etienne Forcier drži svoj novac. Crédit Républicain de Paris je ubrzo ispražnjena, a FBI agent Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) istražuje pljačku te pokušava doznati kako je uopće izvedena.

U režiji traženog Louisa Leterriera ("Transporter", "Transporter 2", "Unleashed", "The Incredible Hulk", "Clash of Titans") snimljen je triler, tzv. film pljačke "Majstori iluzije" te, poput njegovih ostalih filmova, bio kinohit, koji će ove godine doživjeti nastavak u režiji Jona M. Chua, dok će Eisenberg, Ruffalo, Harrelson, Franco, Caine i Freeman reprizirati svoje uloge, a pojavit će i Harry Potter tj. Daniel Radcliffe u ulozi sina Michaela Douglasa. Iako zanimljivih zapleta, glavna snaga filma svakako su glumačke bravure, što mlađih holivudskih zvijezda, što holivudskih veterana poput Morgana Freemana i Michaela Cainea, izvedbe kakve se rijetko viđaju.

Pogledajte film 'Striptiz' u subotu u 20:15 na RTL2

Neke osobe upadnu u probleme bez obzira što odjenule!

U ovoj erotskoj satiri o samohranoj majci koja se počinje baviti striptizom u miamijskom noćnom klubu kako bi zaradila novac za skrbništvo nad voljenim djetetom, Demi Moore skida apsolutno sve i odrađuje svoju najsmioniju ulogu. Njezin senzualan ples privlači neželjenu pažnju kongresmena, kojeg neće zaustaviti čak ni ubojstvo kako bi lijepu striptizetu imao kraj sebe.

"Striptiz" je sjajna drama, ekstremna zabavna satira kapitalizma, politike i uloge spolova u društvu, napisana prema knjizi Carla Hiaasena. Demi Moore je ostvarila jednu od najzapaženijih uloga u karijeri, a njezin nezaboravni erotski ples, sjajna gluma Burta Reynoldsa i energična režija Andrewa Bergmana najbolji su poziv na gledanje jednog od najuspjelijih filmova 1996.

Pogledajte film 'Rambo: Do zadnje kapi krvi' u nedjelju u 20:15 na RTL-u

Legenda se vraća kući.

Jedanaest godina prošlo je od događaja u Burmi. Veteran Vijetnamskog rata John Rambo (Sylvester Stallone) sada živi u Bowieju, u Arizoni. Naslijedio je ranč konja svog oca, koji vodi sa starom prijateljicom Mariom Beltran (Adriana Barraza) i njezinom unukom Gabrielom (Yvette Monreal). Prijateljica Gizelle (Fenessa Pineda) pronašla je Gabrielinog biološkog oca Manuela (Joaquín Cosío) u Meksiku pa se, unatoč upozorenju Ramba i Marije, Gabriela uputi na put pitajući se zašto ju je otac napustio. Otac je u Meksiku hladno odbija te ona slomljenog srca odlazi u klub, u kojem nju i Gizzel drogira i otima meksički kartel.

U režiji Adriana Grünberaga, a po scenariju Matthewa Cirulnicka i Sylvestera Stallonea, prema priči Dana Gordona i Stallonea, koja se temelji na liku Johna Ramba, pisca Davida Morrella ("First Blood"), snimljen je konačni, zadnji film o Rambu u kojem uz Slya glume Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza, Yvette Monreal, Genie Kim i drugi. Planovi za peti, finalni film o vijetnamskom veteranu, Stallone je pripremao od 2008. godine da bi konačno veliki finale bio najavljen 2018. Naravno, od Ramba, kao i u prošlim nastavcima očekujemo izljeve nasilja i rijeke krvi, očekujemo spašavanje usvojene nećakinje iz ruku meksičkog kartela i prostitucije, u njegovoj posljednjoj misiji u kojoj su negativci opet skupo platili što su mu stali na put, a on korisiti metode svojih mučenika, viet conga i gradi tunele ispod farme te tako zatvara krug s događajima iz prvog dijela, tunele u kojima je sakrio svoje demone, duboko ispod zemlje, daleko od svijeta, sve dok ih ne pusti da naprave pustoš zadnji put.

Pogledajte film 'Dunkirk' u nedjelju u 22 sata na RTL-u

Nisu se mogli vratiti kući pa je nacija krenula po njih.

Godina je 1940. U tijeku je bitka za Francusku i saveznički vojnici nalaze se u Dunkirku. Jedini preživjeli iz svoje jedinice, Tommy Jensen (Fionn Whitehead), na plaži ugleda tisuće vojnika koji čekaju evakuaciju. Tamo upoznaje Gibsona (Aneurin Barnard), koji pokapa tijelo svog kolege. Nakon napada bombardera Luftwaffea obojica se pokušavaju ukrcati na bolnički brod, no tamo ih ne primaju. Bila je to sreća u nesreći jer je brod potopljen, no Tommy uspije spasiti vojnika Alexa (Harry Styles). Bez mogućnosti da spasi svoje vojnike vojničkim brodovima, britanska mornarica pokrene sva civilna plovila u Velikoj Britaniji koja mogu stići do plaže. U Weymouthu, jedan od mnogih, Dawson (Mark Rylance), sa svojim sinom Peterom (Tom Glynn-Carney), isplovljava u čamcu i kreće u spašavanje.

Filmski znalci povijesni ratni film 'Dunkirk' označili su kao jedan od najboljih ratnih filmova svih vremena te kao ponajbolji film karijere Christophera Nolana, što govori poprilično o samom filmu jer je Nolanova filmografija doista impresivna - jedanaest velikih filmova od 1998. i 'Following', 'Inceptiona', trilogije o Batmanu, do 2020. i 'Teneta' (ove godine u kina stiže dvanaesti film, 'Oppenheimer'). Povijesno točan, temeljen na činjenicama, 'Dunkirk' prikazuje evakuaciju iz Dunkirka u Drugom svjetskom ratu. Spektakularne slike i scene rata s kopna, mora i zraka čine film vizualnim događajem, dok ga emotivni naboj koji nosi istinita priča, bez izmišljenih sentimentalnih scena i lažnih poteza herojstva, čine neobično dirljivim. Role su pripale Fionnu Whiteheadu, Tomu Glynn-Carneyju, Jacku Lowdenu, u tom trenutku filmskom debitantu, pjevaču Harryju Stylesu, Aneurinu Barnardu, Kennethu Branaghu, Cillianu Murphyju, Tomu Hardyju i drugima. Osam nominacija za Oscara (osvojio tri) te pohvale za scenarij, montažu, zvuk i sliku, režiju, glazbu, koju je napisao jedan od najvećih filmskih glazbenika te sigurno najpopularniji kompozitor filmske glazbe današnjice Hanz Zimmer, čine 'Dunkirk' neizbježnim iskustvom.

Pogledajte film 'Teška vremena u motelu El Royale' u nedjelju u 23:45 na RTL-u

Mnogi putevi tamo vode.

Slavna vremena El Royalea su prošlost. Nekada je ovaj motel na samoj granici Kalifornije i Nevade bio popularan među bogatašima, no gubitkom dozvole za kockanje izgubio je svu svoju draž. Godine 1959. Felix O'Kelly ubijen je u motelu, no neki znaju da je prije smrti sakrio vreću s novcem ispod poda svoje motelske sobe. Deset godina kasnije svećenik Daniel Flynn (Jeff Bridges), pjevačica Darlene Sweet (Cynthia Erivo), trgovac Laramie Seymour Sullivan (Joon Hamm) i hipi Emily Summerspring (Cailee Spaeny) stižu u motel, koji sada vodi ovisnik o heroinu Miles Miller (Lewis Pullman), i rezerviraju zasebne sobe. U apartmanu za mladence Laramie uklanja bube za prisluškivanje, ali i otkriva tajni hodnik iz kojeg se u sobe može gledati kroz jednosmjerna ogledala, što znači da se sve u njima može snimati kamerom.

Scenarist "Cloverfielda", "The Martiana" i "World War Z-ja", Drew Goddard režirao je neo-noir triler o sedam stranaca s tajnama i skrivenim namjerama u starom motelu. Povezani događajem davne kobne noći, krajem 60-ih, njihovi putevi se križaju i raspliću. Zapaženu ekipu slavnih i nagrađivanih glumačkih profesionalaca čine Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Cailee Spaeny, Lewis Pullman i Chris Hemsworth u filmu s mnogo nominacija i nagrada, od kamere, glumačkih nastupa i glazbe, koji na svoj način priča o moralu, vjeri i iskupljenju, sukobu dobra i zla. Filmski znalci primijetili su kako se religija i iskupljenja susreću u motelu koji predstavlja svojevrsno raskrižje, čistilište, mjesto za ispovijed, u kojem likovi razotkrivaju svoje živote, skidaju maske te se predstavljaju kakvi doista jesu. Ovo je odličan triler koji svakako vrijedi pogledati.

Pogledajte film 'Savršeni svijet' u nedjelju u 20:15 na RTL2

Oskarovci Kevin Costner i Clint Eastwood vode nas kroz potresnu, toplu ljudsku priču o dubokim emocionalnim vezama koje se nalaze u neočekivanim situacijama, između ljudi koji na prvi pogled nemaju ništa zajedničko.

Kako bi pobjegao iz zatvora, Butch Haynes (Kevin Costner) se mora udružiti s Terryjem Pughom (Keith Szarabajka), o kojem baš i nema najbolje mišljenje. Ubrzo nakon bijega, njih dvojica kidnapiraju mladog dječaka Philipa Perryja (T.J. Lowther), kojega vode sa sobom preko cijelog Teksasa. Putem, Butch i Philip otkrivaju kako dijele mnoge interese i hobije, što oduševi dječaka koji je odrastao u prilično strogoj, religijskim pravilima uvelike sputavanoj obitelji. Butch se prema dječaku ponaša kao prema prijatelju, uči ga razliku između dobra i zla, i tjera na samostalne odluke. Ono što je počelo kao otmica polako se pretvara u odnos pun poštovanja i ljubavi, ali za vanjski svijet i šerifa Reda Garnetta (Clint Eastwood) Butch je tek opasni kriminalac kojeg valja što prije uhvatiti.

U sjajnoj kriminalističkoj drami 'Savršeni svijet', kojom je pokazao kako kao autor nipošto nije ograničen samo na akcijske i vestern filmove, legendarni Clint Eastwood razgrće sve slojeve ljudske prirode, ponirući duboko u samu bit humanosti i izbjegavajući jeftina pojednostavljivanja o kriminalcima kao apsolutno nehumanim osobama. Film je ovo o odnosu dvoje ljudi, koji očajnički trebaju poštovanje i brigu, koje ne dobivaju od ostatka svijeta. Slojevitu ulogu osuđenika Butcha veliki je Kevin Costner odigrao uobičajeno uvjerljivo, no posebno je dojmljiv T.J. Lowther, kao nesretni dječak Philip, glumeći instinktom i dubinom o kakvima i mnogo slavniji odrasli glumci mogu samo maštati.

