Pogledajte film 'Krađa identiteta' u subotu u 20:15 na RTL-u

Pod njegovim imenom, ona se provodi kao nikad u životu.

Računovođa Sandy Patterson (Jason Bateman) kupi od Diane (Mellisa McCarthy) zaštitu od krađe identiteta, ne znajući da je ona zapravo prevarantica koja preko telefona uspije doznati sve njegove osobne podatke. Ubrzo Sandy dobije obavijest da ima zakazan spa na Floridi, a na benzinskoj pumpi dozna da više ne može plaćati kreditnom karticom. Banka mu javi da troši velike količine novca na Floridi te mu uskoro postaje jasno da je Diana ukrala njegov identitet.

Redatelj odličnog prihvaćene komedije „Horrible Bosses“, u kojoj je baš kao i u "Krađi identiteta" glavnu ulogu ponio Jason Bateman, Seth Gordon snimio je zabavni film u kojem, osim spomenutog Batemana, glumi i Melissa McCarthy, koja nas svojom jedinstvenom pojavom i nastupima uvijek dobro nasmije. Prisjetimo se samo njezinih rola u "Djeverušama", "Mamurluku 3" ili "Specijalnim agenticama" sa Sandrom Bullock, koji smo gledali na RTL-u. Iako je u početku bilo predviđeno da će film nositi dva glumca, kada su producenti vidjeli McCarthy u sjajnim "Djeverušama", plan je odmah bio promijenjen. Iako na nastup Batemana doista nemamo nikakvih primjedbi, Melissa McCarthy posve je u prvom planu te je još jednom pokazala zbog čega je toliko tražena komičarka i zašto je zvijezda.

Pogledajte film 'Prevarantice s Wall Streeta' u subotu u 22:15 na RTL-u

Iz njihovih novčanika na naš račun.

Destiny (Constance Wu) radi u striptiz-klubu "Moves" i zarađenim novcem nastoji uzdržavati baku, no jedva spaja kraj s krajem. Impresionirana je Ramoninom (Jennifer Lopez) izvedbom u klubu i novcem koji zarađuje te njih dvije postaju prijateljice. Pod Ramoninim okriljem Destiny uživa u novostečenom bogatstvu i iskrenom prijateljstvu. No godinu dana kasnije financijska kriza ostavlja ih bez posla. Destiny postaje nezaposlena samohrana majka te se, stjerana u kut, vraća plesu. No "Moves" više nije mjesto koje je bilo. Kriza je prorijedila broj mušterija, a u klubu uglavnom rade plesačice iz Rusije, koje su spremne i na seksualne usluge. Destiny se ponovno poveže s Ramonom, koja joj pokaže nov način zarade. Zajedno s Mercedes (Keke Palmer) i Annabelle (Lili Reinhart) pronalaze nove mete; bogataše u barovima, kojima u piće ubacuju drogu dok novac s kreditnih kartica tih burzovnih trgovaca nestaje brzinom svjetlosti.

U režiji hvaljene Lorene Scafaria ("Seeking a Friend for the End of the World“) snimljena je odlična kriminalistčka drama prema istinitoj priči, članku Jessice Pressler "The Hustlers at Scores", objavljenom u New York magazinu. Slobodno se može reći da je Jennifer Lopez kao Ramona odigrala ulogu karijere, a osim nje, tu su i odlične Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer i Lili Reinhart kao striptizete koje kradu novac drogirajući burzovne mešetare i moćne predsjednike uprava koji zalaze u njihov klub. Zaradivši više od 157 milijuna dolara, sedam puta više od uloženog, film je bio veliki hit u kinima. No „Prevarantice“ nije samo jednodimenzionalni film o pljačkašicama. To je snažna emotivna inteligentna drama, koja nudi puno više nego što se na prvu čini. Priča je to o ženama iz jednog striptiz-kluba, ovoga puta iz ženske perspektive, tj. redateljice, koja je čak i na trenutke smiješna, očigledno seksi, to je glas protiv onih koji su izazvali financijski kolaps te glas za žrtve njihovih prljavih igara, film o snažnim ženama koje uzimaju stvari u svoje ruke u svijetu u kojem dominiraju muškarci.

Pogledajte film 'Neograničena moć' u subotu u 20:15 na RTL2

Iza zatvorenih vrata moćnicima je sve dozvoljeno.

Noć je uvriježeno radno vrijeme za legendarnog provalnika Luthera Whitneya (Clint Eastwood). Obavljajući jednu teško izvedivu provalu u luksuzno zdanje zaštićeno brojnim alarmima, Whitney je iznenada prisiljen sakriti se. Neviđen od nenadanih posjetitelja, Whitney ubrzo svjedoči strastvenoj igri tajanstvenog para koja uskoro postaje nasilna. U sobu iznenada upadaju dvojica pripadnika tajne službe i otvaraju paljbu na ženu. Zaprepašteni lopov se potom iskrada iz velebne kuće, potresen spoznajom da je ljubavnik ubijene žene bio nitko drugi do – američki predsjednik (Gene Hackman). Uskoro kreće istraga, a prvi osumnjičeni je upravo svjedok, Luther Whitney.

"Neograničena moć" je politički triler koji izvrsno predstavlja opus Clinta Eastwooda. Jedan od rijetkih autora koji izbjegava bezumnu akciju, Eastwood i ovom prilikom uspijeva stvoriti napetost iz naizgled banalnih, svakodnevnih situacija. Šarm ovog glumačkog velikana izdiže "Neograničenu moć" na mjesto često gledanog filma i dobrodošlog pripadnika svačije DVD kolekcije. U nizu poznatih glumaca, pored Genea Hackmana i Eda Harrisa treba izdvojiti Lauru Linney, iznimno talentiranu glumicu koja nas oduševljava već godinama. Linneyeva je briljirala u Eastwoodovoj "Mističnoj rijeci" kao neka vrst Lady Macbeth, a u "Neograničenoj moći" pokazuje posve drugačiju, nježniju i topliju stranu koja pruža savršen kontrast Eastwoodovoj gruboj izravnosti.

Pogledajte film 'Otmica' u nedjelju u 20:15 na RTL-u

Što ako je vaš čitav život obična laž?

Nathan Price (Taylor Lautner) i Karen (Lilly Collins) pronađu internetsku stranicu na kojoj se nalaze fotografije djece koja su nestala ili za koje se pretpostavlja da su oteta. Kada kompjuterski postaraju jednu od fotografija, otkriju da je na njoj Nathan kada je bio dijete. Kada Nathan nazove agenciju, osoba koja se javi traži više informacija, ali se on prestraši i poklopi slušalicu. Traži objašnjenje od svojih roditelja, ali oni su ubrzo ubijeni pa se Nathan da u bijeg.

Redatelj "Boyz n The Hood“, "2 Fast 2 Furious" i "Four Brothers", Jack Singleton našao se iza kamera ovog akcijskog trilera, koji će bez ikakve sumnje prvenstveno privući obožavatelje Taylora Lautnera iz "Sumrak sage". Na tragu zapleta naslova zadnjih godina poput „Hanne“ i „Bournovog identiteta“, „Otmica“ je film najnovijeg datuma, uzbudljiv triler o misterioznom identitetu u kojem osim Taylora u glavnoj ulozi igra Lily Collins. Kako bi se napravio balans između novih i starih filmskih zvijezda, pojavljuju se veterani kao Alfred Molina i Sigourney Weaver, koji su dodatno podigli kvalitetu ostvarenja.

Pogledajte film 'Alien protiv Predatora 2' u nedjelju u 22:15 na RTL-u

Počelo je na njihovim planetima, a završit će na našoj.

Mali američki grad naći će se usred galaktičkog obračuna kada se u obližnjoj šumi sruši svemirski brod, u kojem se nalazi hibrid Aliena i Predatora. Ubrzo na ulicama Gunnisona lokalno stanovništvo spas traži u bijegu dok se gradić pretvara u mjesto krvoprolića. Nitko nije siguran od hibrida Aliena i Predatora - Predaliena. Jedina šansa čovječanstva jest Predator, koji se neće zaustaviti dok ne ubije i posljednjeg Aliena. No, Predator nije spasitelj ljudskog roda. Njegova misija je uništiti svoje izvanzemaljske rivale, a ljudski rod je samo kolateralna žrtva.

Redateljski debi, svojevrsni nastavak Alien vs. Predator iz 2004., braće Strause, inače filmskih eksperta za vizualne efekte, prije svega oduševljava baš na polju specijalnih efekata. Dakle, ultimativne izvanzemaljske ubojice susreću se još jednom, ovoga puta na Zemlji, koju doživljavaju samo kao, igrom slučaja, mjestom svojeg sukoba. Po drugi puta spajanje SF akcijskih-horor franšiza rezultiralo je zabavnom avanturom, u kojoj će dobro poznate svemirske ubojice odvagati snagu te uz masakr neviđenih razmjera svima koji voli takvu vrstu zabave pružiti ugodnu filmsku noć.

Pogledajte film 'Showtime' u nedjelju u 20:15 na RTL2

Svjetlo! Kamera! Akcija! Pretjerivanje! Robert De Niro i Eddie Murphy čine neuobičajen policijski par čiji zadatak nije samo hvatanje kriminalaca, nego i uveseljavanje televizijskih gledatelja.

Kada u slučajnoj patroli policajac Trey Sellars (Eddie Murphy) nabasa na tajnu operaciju detektiva Mitcha Prestona (Robert De Niro), svojim krivim postupcima uništi mjesece i mjesece truda da se razbije dobro organizirana banda međunarodnih dilera droge. Mitch se još nekako i uspijeva suzdržati, sve dok se odjednom sa svih strana ne počnu pojavljivati članovi televizijske ekipe, koja ima ugovorno pravo uživo prenositi policijske akcije. Osjetivši kemiju između Sellarsa i Prestona, producentica Chase Renzi (Rene Russo) ponudi im zajednički nastup u seriji, što Sellarsu predstavlja ostvarenje snova, a Prestonu pravu noćnu moru.

Oštra satira društva u kojem se apsolutno sve koristi kako bi se povećala televizijska gledanost i zaradio novac od reklama, "Showtime" je odličan primjer postmoderne komedije koja u sebi spaja elemente različitih žanrova kao što su klasična komedija, policijski buddy-buddy film i medijska meta-naracija, ali čiji redatelj Tom Dey ni u jednom trenu ne zaboravlja na najvažnije – nasmijati i zabaviti gledatelja. U posljednjih desetak godina slavni se Robert De Niro često okušavao u žanru komedije, a uloga mrzovoljnog Mitcha Prestona jedno je od njegovih najboljih komičnih ostvarenja. S druge strane, njegov partner Eddie Murphy i u ovom je filmu pokazao zašto mu je malo tko na svijetu ravan kad je riječ o nasmijavanju publike.

