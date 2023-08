VIKEND FILMOVI Vrhunski akcijski filmovi koje ne želite propustiti: Pogledajte na RTL-u i RTL2!

Pogledajte film 'Ledeni ubojica: Povratak' u subotu u 20 sati na RTL-u

Osveta je opasna rabota.

Otkad je lažirao vlastitu smrt Arthur Bishop kao Santos (Jason Statham) živi miran život u Rio de Janeiru. Prilazi mu Renee Tran, koja zna njegov pravi identitet i govori mu da njezin poslodavac želi od njega da ubije tri osobe tako da njihova smrt izgleda kao nesreća. Bishop bježi pred njom i njezinim plaćenicima na Tajland, sklanja se u kuću prijateljice Mei (Michelle Yeoh) te dozna da Tran radi za Riaha Craina (Sam Hazeldine). Nešto kasnije, Gina Thornton (Jessica Alba) puna modrica prilazi Mei i traži prvu pomoć te se vraća na usidreni brod u blizini. No Mei izdaleka vidi kako je tuče muškarac na brodu te upozorava Bishopa, koji ju spašava, ali u prepirci muškarac nesretno pogine. Dok Mei sanira Thorntonine ozljede, Bishop doznaje da je ona povezana s Crainom te misli da ju je Crain poslao da ga zavede, samo da bi je kasnije oteo i natjerao njega da prihvati novi posao.

U režiji Dennisa Gansela snimljen je nastavak 'Ledenog ubojice', remakea istoimenog filma iz 1972. s Charlesom Bronsonom, u kojem se u liku nezadrživog atentatora našao Jason Statham, na čijoj se karizmi definitivno gradi film. Uz njega tu su zvijezda Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh te lijepa i seksi Jessica Alba, koja je u paru sa Stathamom trebala biti dovoljna da privuče gledatelje u kina. Naravno, akcijske scene i Stathamov uglađen i ubojit način na koji se rješava onih koji mu se nađu na putu, filmu daje pobjedničku formulu, nezahtjevnu i uzbudljivu, upravo kakvu smo očekivali.

Pogledajte film 'Marinac iznad zakona 2' u subotu u 20:15 na RTL2

Kada se rajski hotel pretvori u pakao, samo marinac može naći izlaz.

Marinac Joe Linwood (Ted DiBiase) sa suprugom odlazi na odmor u Tajland, ali pobunjenici preuzmu vlast nad odmorištem, a njegovu ženu Robin (Lara Cox) uzmu kao taotkinju. U cijelom tom kaosu Joe mora pronaći način kako Robin izvući iz ruku terorista i spriječiti krvoproliće.

U drugom dijelu 'Marinca' Johna Cenu zamijenio je Ted DiBiase, koji je opravdao povjerenje i svojim prvim predstavljanjem na filmu uvjerljivo nastavio Cenovim stopama. Inspiriran istinitim događajem koji se zbio u odmaralištu Dos Palmas 2001., uzbudljiv drugi dio podsjeća na najbolje trenutke 'Umri muški', efektno osmišljenih i realiziranih borbenih scena, ukratko, ogledni je primjer akcijskog žanra.

Pogledajte film 'Umri muški 4.0' u nedjelju u 20:15 na RTL-u

Policajac starog kova je policajac za sva vremena.

Kada netko upadne u najzaštićeniju kompjutersku mrežu Odjela za otkrivanje cyber kriminala u FBI-ju, zamjenik glavnog direktora Bowman (Cliff Curtis) odluči okupiti sve najpoznatije hakere države kako bi saznao tko stoji iza drskog napada. Zbog nedostataka ljudi u Odjelu, Bowen naredi lokalnim policijskim stanicama da pošalju pomoć. Jedan od lokanih policajaca je John McClane (Bruce Willis) koji ima zadatak privesti Farrella (Justin Long). Čim stigne do njegovog stana, netko s druge zgrade otvori rafalnu paljbu. I dok bježe, McClane shvaća da klinac kojeg je spasio nije samo još jedan haker, već važna karika u odgonetanju slučaja. Kada McClane stigne u Washington, kompjuterski sustavi širom Amerike krenu otkazivati i sada je jasno da se radi o terorizmu kojem je cilj stvoriti neviđenu pomutnju i, u konačnici, kataklizmu u državi.

Jedan od najuzbudljivijih akcijskih serijala o neuništivom njujorškom policajcu, koji se potpuno sam obračunava s kriminalcima, doživio je svoj četvrti nastavak 2007. 'Umri muški' kultni je filmski serijal pa je u startu bilo jasno da su se autori i producenti našli na skliskom terenu jer samo fantastični nastavak može biti dovoljno dobar i nadmašiti prva tri dijela. Na sveopće iznenađenje, dobili smo zaista izvrstan film u svakom pogledu te ujedno najspektakularniji nastavak od sviju. Priča o bivšem FBI agentu (Timothy Olyphant), koji je ukazivao na propuste u krhkom sistemu obrane te postaje terorist, pokazao se vrlo zanimljivim, dok spektakularne akcije od početka do kraja filma niti u jednom trenutku ne popuštaju. Tome dodajmo sjajne glumce, od kojih je Brucea Willisa u ulozi Johna McClane bilo pravi užitak ponovno gledati, te umješnog redatelja Lena Wismana ('Underworld'), onda znate da, ukoliko se ljubitelj trilera i akcije, bolje od ovog niste niti mogli tražiti.

Pogledajte film 'Kralj škorpiona' u nedjelju u 22:15 na RTL-u

On je ratnik, legenda i kralj.

U davnim vremenima, još prije piramida, zli kralj Memnon (Steven Brand) koristi se psihičkim moćima svoje proročice kako bi predvidio svoje velike pobjede. U posljednjem, gotovo očajničkom pokušaju zaustavljanja Memnona na putu okupacije cijelog svijeta, vođe nekolicine preostalih slobodnih plemena unajmljuju ubojicu Mathayusa (The Rock) da ubije proročicu. No Mathayus će dobiti mnogo više od onoga što je dogovorio te će se uz pomoć varalice Arpida (Grant Heslov), poglavice Balthazara (Michael Clarke Duncan) i još jednoga neočekivanog saveznika, naći na sudbinskom putu postanka Kraljem škorpiona.

Nakon zapaženog tržišnog uspjeha 'Povratka Mumije', drugog dijela popularne avanturističke trilogije, dovitljivi producenti su u liku 'Kralja škorpiona' prepoznali potencijal jednako uspješnoga cjelovečernjeg naslova posvećenog isključivo njemu. Kralj škorpiona, redatelja Chucka Russella, nije ni najmanje razočarao, jer je riječ o atraktivnoj i uzbudljivoj avanturističkoj fantaziji koja se odvija u neko mitsko pred-vrijeme, kakvo uvijek bez problema zagolica maštu brojnih gledatelja. Slavni borac The Rock svojom je monumentalnom pojavom pokazao kako je doista bio pravi izbor za glumljenje legendarnoga kralja većeg od života, a i ostatak postave pršti umješnim glumcima koji su iznimno uvjerljivo dočarali svoje izmaštane likove.

Pogledajte film 'Posejdon' u nedjelju u 20:15 na RTL2

Sljedeći udah mogao biti i posljednji.

Luksuzni putnički brod 'Posejdon' na putu je preko Atlantika. Među brojnim putnicima i posadom nalaze se bivši gradonačelnik New Yorka Robert Ramsey (Kurt Russell) zajedno s kćeri Jennifer (Emmy Rossum) i njezinim dečkom Christianom Sandersom (Mike Vogel), bivši podmorničar, a sada profesionalni kockar Dylan Johns (Josh Lucas), arhitekt Richard Nelson (Richard Dreyfuss), udovica Maggie James (Jacinda Barrett) i njezin sin Conor (Jimmy Bennett), slijepa putnica Elena Morales (Mía Maestro), konobar Marco Valentine (Freddy Rodriguez) i kapetan Michael Bradford (Andre Braugher). Dok se putnici zabavljaju u novogodišnjoj noći, časnici na komandnom mostu ugledaju golemi val koji ide ravno prema brodu. Oni pokušaju okrenuti brod tako da se val zabije u pramac, no ne uspiju i brod se prevrne. Stanje vrlo brzo postane kaotično pa Dylan vodi Conora, Maggie, Roberta, Richarda i Valentinea prema pramcu, gdje bi trebali imati najviše šanse za spas.

U režiji slavnog njemačkog redatelja Wolfganga Petersona, koji je snimio neke od velikih blockbustera 80-ih i 90-ih ('Das Boot', 'The NeverEnding Story', 'In the Line of Fire', 'The Perfect Storm', 'Air Force One') stiže film katastrofe 'Posejdon', koji se smjestio u žanr u kojem se Peterson snalazi kao riba u vodi. Radi se o još jednoj filmskoj adaptaciji romana Paula Gallica u kojem su glavne uloge povjerene nizu iskusnih glumaca od kojih ćemo prvenstveno prepoznati Kurta Russella i Richarad Dreyfussa. Naravno, u tom žanru su vizualni efekti od najveće važnosti, a film baš u tom segmentu briljira. Nominacija na Oscarima u kategoriji specijalnih efekata je bila neminovna, dok gledatelji koji su planirali luksuzno prekooceansko putovanje nakon gledanja filma dobro će promisliti žele li poći.

