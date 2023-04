Nakon raskošnog megaspektakla 'Masked Singer' kojeg će gledatelji moći pratiti na RTL-u od 20:15 sati na RTL-u kreće filmska večer!

U subotu u 00:15 sati pogledajte film 'Zalomilo se'

Ako želiš dijete, najprije se trebaš prestati ponašati kao jedno.

Novinarka šoubiz E! TV kanala, Alison Scott (Katherine Heigl), upravo je unaprijeđena. S namjerom da proslavi poslovni uspjeh, odlazi u noćni provod sa starijom sestrom Debbie (Leslie Mann). U klubu upoznaju napušenka Bena Stonea (Setha Rogena). I dok Alison čavrlja s Benom, Debbie odlazi kući na poziv svoga supruga pa Alison i Ben ostaju sami plešući i nazdravljajući duboku u noć. Potpuno pijani, veseli par provede strastvenu noć, a ubrzo Alison dozna da je trudna. Ben doznaje veliku vijest i oni odluče ostati zajedno i osnovati obitelj. No prije svega, Ben treba odrasti i početi se odgovornije ponašati.

U nedjelju u 20:15 sati pogledajte film 'Specijalne agentice'

One to rade jednako dobro kao njihovi kolege.

Sarah Ashburn (Sanda Bullock) je ambiciozna FBI agentica koja je uvijek u potrazi za promaknućem. No na njezinu žalost, ne slaže se dobro s kolegama pa joj je napredovanje do sada promaklo. Jednog dana Asburn po zadatku odlazi u Boston kako bi locirala dilera Mr. Larkina, koji nekako uvijek izmigolji rukama pravde, no ako ga pronađe, ovog puta, ne gine joj pohvala. Kada stigne u Boston dozna da Larkin eliminira svoje konkurente jednog po jednog te preuzima njihove poslove. Ashburn dozna da je Rojas (Spoken Reasons), Larkinov suradnik, u zatvoru u Bostonu te ga odlazi ispitati. No detektivka Shannon Mullins (Mellisa McCarthy), koja ga je uhitila, vrlo je posesivna što se tiče njezinih “ulova” te vjerojatno na takvo ispitivanje neće najbolje reagirati.

U nedjelju u 22:30 sati pogledajte film 'Ljubav je slijepa'

Jack Black i Gwyneth Paltrow pokazat će nam kako ljubav ne samo da nije slijepa, nego jedino uz njenu pomoć možemo ljude vidjeti onakvima kakvi zaista jesu…

Po savjetu svoga preminulog oca, Hal Larsen (Jack Black) izlazi samo sa ženama koje su fizički prekrasne i neodoljive, savršenih figura i zavodljivih lica. Ljepotu nalazi samo u vrhunskim manekenkama i ne pada mu na pamet pogledati curu koja imalo odudara od njegove definicije savršenstva. Međutim, Hal jednog dana naleti na gurua Tonyja Robbinsa (Anthony Robbins), koji ga hipnotizira tako da počne prepoznavati unutarnju ljepotu kod žena. U takvom stanju, Halov odnos prema ženama doživi puni zaokret te ga odmah očara pretila Rosemary (Gwyneth Paltrow), u kojoj on vidi najveću ljepoticu na svijetu. Njihova je veza savršena, ali Halov razočarani prijatelj razbije hipnozu...

