Pogledajte film 'Spasilac' u subotu u 20:15 sati na RTL-u

Kada su životi u pitanju, žrtvuješ sve.

Ben Randall (Kevin Costner) vrhunski je spasilac američke obalne spasilačke službe. Zbog čestog izbivanja iz kuće, njegova supruga izgubila je strpljenje i na koncu zatražila razvod. Jednog dana, u akciji spašavanja, helikopter sa spasilačkim timom sunovrati se u ocean, a njegov najbolji prijatelj pogine. Potresen tom smrću Ben razmišlja o napuštanju službe, no njegov nadređeni nađe drugo rješenje – šalje ga u školu za obučavanje budućih spasilaca. Tamo Ben upozna mladog i umišljenog plivača Jakea Fishera (Ashton Kutcher).

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Američka pita 4: Okupljanje' u subotu u 22:10 sati na RTL-u

Pita je još uvijek vruća.

Trinaest godina nakon srednjoškolske diplome, Jim Levenstein (Jason Biggs), Chris “Oz” Ostreicher (Chris Klein), Kevin Myers (Thomas Ian Nicholas), Paul Finch (Eddie Kaye Thomas) i Steve Stifler (Seann William Scott) većinom su se prilagodili zajednici, neki vode obiteljske živote, neki su se posvetili karijerama, a neki još uvijek traže. Jim živi u okolici Chicaga, oženjen za Michelle (Alyson Hannigan, a par ima dvogodišnjeg sina. No, nakon rođenja djeteta njihov seksualni život nije više kao što je nekada bio. Oz je NFL voditelj i živi sa svojom djevojkom Mijom (Katrina Bowden), supermodelom u Los Angelesu. Kevin (Thomas Ian Nicholas) je arhitekt, oženjen za Ellie (Charlene Amoia). Finch (Eddie Kaye Thomas) putuje svijetom i dalje u potrazi za svojom odabranicom. Stifler (Seann William Scott) privremeno radi u investicijskoj firmi, u kojoj ga verbalno zlostavlja šef. Veliko okupljanje generacije '99 će društvu potvrditi ono čemu su se svi nadali, a to je da iako su školski dani iza njih, zabavi još nije kraj.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Smrtonosna utrka 2' u subotu u 20:15 sati na RTL2

Ovako je nastala legenda o Frankensteinu.

Carl "Luke" Lucas, poznat kao Frankenstein (Luke Goss), s bandom koju vodi Markus Kane (Sean Bean) kreće u pljačku banke, no ulazak dvojice policajaca u zgradu pokvari im plan i unese razdor. Luke želi prekinuti pljačku i zaustaviti svoje kolege, no oni odbijaju i jedan od njih bude ubijen. Luke ubije jednog od policajaca i ostavlja svoje kolege prema Markusovoj želji. Lukea nakon potjere ipak uhvati policija i strpa u zatvor. Šest mjeseci kasnije prebačen je na otok Terminal, privatni zatvor pod kontrolom Weyland Corporationa, koji je domaćin Death Matcha, TV natjecanja u kojem su dvojica osuđenika prisiljena boriti se do smrti ili predaje.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Anna' u nedjelju u 20:15 sati na RTL-u

Nikad ne okreći leđa jednom od svojih.

Anna (Sasha Luss) žrtva je obiteljskog nasilja te je spremna učiniti sve što je potrebno kako bi pobjegla od okrutnog života. Pa tako, objeručke prihvati ponudu agenta KGB-a Alexa (Luke Evans) da se pridruži tajnoj službi. Nakon što prođe obuku, ona pet godina mora raditi kao ubojica KGB-a pod vodstvom Olge (Helen Mirren), nakon čega će moći nastaviti svoj život kako god želi. No Šef KGB-a Vassiliev (Eric Godon) nije spreman ispoštovati ovaj sporazum s Annom, dajući do znanja da samo mrtva može napustiti KBG. Kao tajna agentica Anna radi kao model u Parizu, te, kada nije na modnoj pisti, izvršava atentate. No otkrivena je i CIA joj nudi nagodbu da radi kao dvostruka agentica u zamjenu za zaštitu negdje na Havajima. Njezin zadatak je da ubije Vassilieva.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Jurski park 3' u nedjelju u 22:20 sati na RTL-u

Nešto neočekivano je evoluiralo.

Debakl koji se zbio u Jurskom parku dr. Alan Grant (Sam Neill) ostavio je iza sebe te je danas bezbrižan čovjek, koji uvjerava javnost da ga ništa više ne može vratiti na otok. No imućni par, Kirby (William H. Macy) i njegova supruga Amanda (Téa Leoni) žele otići na otok Sornu i povesti Granta kao vodiča te mu nude novac za istraživanje ako im pruži stručno vodstvo. Isprva je razgledavanje trebalo biti samo iz zrakoplova, no Grant popusti paru, očajan da dobije potrebna sredstva, te ipak svi kreću prema otoku. Zajedno s plaćenicima koji čuvaju Kirbyja i Amandu, Grant se nađe na otoku i shvati da je plan oduvijek bio da se sleti na tlo. Kada se usprotivi, jedan od plaćenika ga udari i ovaj izgubi svijest.

Izvor: RTL

Pogledajte film 'Ključ tajni' u nedjelju u 20:15 sati na RTL2

Ovaj ključ otvara sva vrata. I ona koja je bolje ostaviti zatvorenima.

Medicinska sestra Caroline Ellis (Kate Hudson) daje otkaz u bolnici kako bi postala kućna njegovateljica u močvarnom gradiću u Louisiani. Obiteljski odvjetnik Luke Marshall (Peter Sarsgaard) ponudi joj primamljivu svotu novca kako bi se brinula o paraliziranom Benu Devereauxu (John Hurt). Njegova supruga Violet (Gena Rowlands) daje Caroline kućne ključeve, pa znatiželjna mlada žena nakon nekog vremena otkriva zastrašujuću sobu u potkrovlju u kojem su prije mnogo godina živjeli vračevi. Caroline inače ne vjeruje u magiju, ali niz neobjašnjivih događaja natjera je na pomisao kako je upravo Violet bacila čini na Bena i time ga paralizirala. Uz Lukeovu pomoć, Caroline želi pomoći Benu.

Izvor: RTL

