Akcijski triler 'Lucy' u kojem glavnu ulogu tumači holivudska zvijezda Scarlett Johansson možete pogledati večeras na RTL-u u 21.25.

Radnja prati 25-godišnju studenticu Lucy koju njezin dečko Richard na Tajvanu nagovori da prihvati unosni kurirski posao za korejskog mafijaša. Lucy dostavlja aktovku gospodinu Jangu, koja bi trebala sadržavati dokumente, no u njoj se nalaze četiri paketa sintetičke droge CPH4. Richard je uskoro ubijen, a njoj je paketić droge prisilno ušiven u abdomen kako bi ga prenijela u Europu. No dok je bila u zatočeništvu, jedan on njezinih otimača udari je u trbuh nakon čega je velika količina droge počela curiti u njezino tijelo. Odjednom se njezina fizička snaga abnormalno pojačava, čak dobiva i sposobnosti telekineze, telepatije i mentalne potencijale da putuje kroz vrijeme te uopće ne osjeća nikakvu bol. Koristeći novostečene moći, ona ubija svoje otmičare i bježi.

Film je režirao slavni francuski glumac Luc Besson koji je napisao i scenarij te mu je za to trebalo devet godina. Mnogo se raspravljalo o činjenici da se u trileru tvrdi da ljudi koriste samo 10 posto svog mozga jer je to široko rasprostranjen mit koji je neurološka znanost opovrgnula.

Besson je odlučio da je to svejedno bila dobra pretpostavka za znanstveno-fantastični film, a ideja se rodila kada je upoznao neuroznanstvenicu za koju je vjerovao da želi postati glumica. Razgovarao je s još nekoliko znanstvenika kako bi naučio što više tijekom devet godina koliko je pisao scenarij.

“Poput spužve sam. Moram puno znati prije nego što napravim film. Ne možeš napraviti blesavi film o mozgu. No kada je konačno scenarij bio gotov, sviđao mi se. Htio sam sam to snimiti, nema šanse da bih dao nekome drugome“, ispričao je Luc.

Scarlett je u trileru odlučila sama odraditi sve vratolomije i nije imala dvojnicu, a imala je iskustva iz prijašnjih filmova. No ta odluka umalo ju je stajala života.

Johansson je skakala s jednog auta u pokretu na drugi. Naime, njezin ruksak zapeo je za vrata automobila zbog čega ju je vukao po asfaltu. Začudo, zadobila je samo nekoliko modrica.

