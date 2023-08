Adam Rodriguez utjelovio je jednog od glavnih aktera popularne kriminalističke serije 'CSI: Miami' – Erica Delka, podvodnog stručnjaka koji zna svaku floridsku uvalu. 'CSI: Miami' prati slučajeve južnofloridskog tima istražitelja koji, koristeći se posljednjim detektivsko-znanstvenim, ali i onim klasičnim policijskim metodama, rješava najbizarnije i najkompliciranije zločine. Ekipu istražitelja vodi Horatio Caine (David Caruso), koji u tropskoj klimi multikulturološkog Miamija, i kada se čini da šanse nisu na njegovoj strani, raspetljava misterije i hvata kriminalce.

Adam je rođen u New Yorku kao sin Janet, agentice za prodaju zrakoplovnih karata i Ramona Rodrigueza, izvršnog direktora Hispanoameričke gospodarske komore Sjedinjenih Država. Pohađao je Clarkstown High School North u New Yorku, a diplomirao je 1993. Iako je danas jedna od najvećih zvijezda kultne serije 'CSI:Miami', Rodriguez se isprva nadao da će postati profesionalni igrač bejzbola, no nakon ozljede u srednjoj školi posvetio se glumi.

Adam se u početku teško nosio sa sportskom ozljedom, a u jednom intervjuu je otkrio kako mu je u djetinjstvu veća želja bila postati profesionalni sportaš. Ipak, život ga je odveo na neku drugu stranu, točnije, kazališnu pozornicu.

Postoji još jedna stvar koju je glumac želio ostvariti i uspjelo mu je, a riječ je o očinstvu. Više puta je objavio fotografije na Instagramu i otkrio koliko ga veseli uloga tate. Adam je sa suprugom, manekenkom Grace Gali dobio kćer Georgie i sina Frankieja. Par je u braku od 2016. godine.

Adam ima iza sebe niz značajnih uloga, a dio je i popularne serije 'Zločinački umovi' koju možete gledati na RTL-u od ponedjeljka do petka u 20 sati. Pridružio se ostatku glumačke postave u 12. sezoni.

Glumac se kroz godine nije baš promijenio, jedino u privatnom životu voli nositi dužu kosu i bradu.

