Iz pera Jeffa Davisa i produkcijske kuće, koja je gledateljima donijela odlične serije 'Uvod u anatomiju' i 'Quantico', ali i film 'Steve Jobs', stižu 'Zločinački umovi', koji se uspješno prikazuju u 46 zemalja svijeta već 18 godina! U ovoj fantastičnoj kriminalističkoj seriji susrećemo agente elitne skupine psihologa FBI-a, tzv. BAU, jedinicu za analizu ponašanja koja se smjestila u Quanticu u Virginiji. Specijalna se jedinica služi kontroverznim metodama znanstvene analize kako bi izradila profil nepoznatog počinitelja, ali i žrtve. Pritom se koristi dokazima iz aktualnih slučajeva, povezuje ih s nekim prošlim događajima i psihološkim analizama te tako pokušava predvidjeti sljedeće poteze kriminalaca.

Izvor: RTL

Prije 18 godina, u vrijeme prikazivanja u SAD-u, prva je sezona serije tijekom svoje 22 epizode u prosjeku privukla više od 12,5 milijuna Amerikanaca. Vrlo visoko ocijenjena od gledatelja, privlačila je sve više poklonika kako su sezone odmicale, ali je i zadržavala vjerne gledatelje koji su je pratili od samog početka. No nisu samo gledatelji bili oduševljeni. Filmska struka i novinari također su bili pomalo zatečeni kvalitetom ove uzbudljive serije koja plijeni svojom profinjenošću, razradom i tečnošću. Pa je tako bila nominirana za People's Choice Awards u kategoriji najbolje nove dramske serije, nagrađena je 2007. na ASCAP Awardsu kao najbolja TV serija, što je bila samo jedna od 17 nagrada koje je odnijela na brojnim festivalima (Primetime Emmy Awards, BMI Film & TV Awards, Hollywood Music In Media Awards, Image Awards, Monte Carlo TV Festival…), uz još 27 drugih nominacija. Kao što smo rekli, novinarski znalci bili su očarani serijom pa je tako, recimo, Darragh Mcmanus iz The Guardiana rekao da 'Zločinački umovi' sa svakom sezonom postaju sve bolji dok je Douglas Wolf u svojoj recenziji za TV Fanatic dao emisiji ocjenu pet od pet. Veliki uspjeh serije generirao je i dva spin-offa – 'Zločinački umovi: Analiza osumnjičenog', s poznatim Forestom Whitakerom i Janeane Garofalo, te 'Zločinački umovi: Preko granica', u kojoj je glavnu ulogu ponio sjajni Gary Sinise iz serije 'CSI: NY'. Serija je bila pravi hit na CBS-u, gdje se originalno prikazivala i bila jedna od najgledanijih emisija mreže tijekom svog 15-godišnjeg prikazivanja. Prošle godine serija se vratila i 16. sezonom pod nazivom 'Evolucija'.

Izvor: RTL

Kao i sve iznimne serije, tako su i u 'Zločinačkim umovima' dijalozi od ključne važnosti jer se doimaju stvarni i iskreni zbog čega se stvara dojam da je jedinica istražitelja usko povezana obitelj, a ne samo tim što, pak, gledatelje bolje i uspješnije približava likovima te u konačnosti i seriji. Gledatelji se mogu povezati, ako ne i poistovjetiti sa svakodnevnim ljudskim borbama, onima u poslu ili privatnom životu. Jednako tako, dobro promišljena serija gledateljima pruža uvid u svakodnevne poslove u postaji te predstavlja različite vrste detektiva i njihove različite karaktere, što je čini još zanimljivijom. Jednako tako mnoštvo sporednih uloga gledateljima nudi izbor likova za koje se mogu vezati dok je glumački tim serije doista jedan od najimpresivnijih koji je ikada postojao. Najinteligentniji lik u seriji, doktor Spencer Reid, kojega glumi Matthew Gray Gubler, ima IQ 187 i može superbrzo čitati. Gledatelji su se jako vezali za lik zbog traume koju je doživio i problema s drogom koji postoje te ga vole zbog njegove lojalnosti prema prijateljima, što je u suprotnosti od njegova 'robotskog' ponašanja dok nabraja statistička istraživanja. Derek Morgan, kojeg glumi Shemar Moore, također je jedan od omiljenih likova, iznimno blizak gledateljima zbog onog što mu se dogodilo u djetinjstvu kada je bio zlostavljan. Paget Brewster kao Emily Prentiss poput majke se brine za cijeli tim i svi je traže savjet za razne probleme u svojim životima. Penelope Garcia je srce jedinice, vesela i nevina, a tumači je Kirsten Vangsness.

Originalni tim čini sedam karaktera: Jason Gideon, kojeg tumači Mandy Patinkin, glumac i pjevač, poznat po svom radu u kazalištu, televiziji i filmu. Patinkin je hvaljeni brodvejski glumac, koji je zaradio tri nominacije za nagradu Tony, te odnio Tonyja za glavnu ulogu u 'Eviti' (1980.) Među ostalim priznanjima, sedam nominacija za nagradu Primetime Emmy (osvojio jednu) te nagradu udruženja filmskih glumaca i tri nominacije za Zlatni globus. Tu je i Aaron Hotchner, kojeg igra Thomas Gibson, najpoznatiji po svojim televizijskim ulogama u 'Chicago Hopeu' te humorističnoj seriji 'Dharma & Greg', Elle Greenaway (Lola Glaudini), Derek Morgan (Shemar Moore), doktor Spencer Reid (Matthew Gray Gubler), Jennifer Jareau (A. J. Cook) i Penelope Garcia (Kirsten Vangsness), zatim Emily Prentiss (Paget Brewster), David Rossi, kojeg igra Joe Mantegna, koji je svoju karijeru na pozornici započeo 1969. u produkciji mjuzikla 'Hair'. Dobio je nagradu Tony za najboljega glumca u predstavi i nagradu za portret Richarda Rome u prvim produkcijama Pulitzerom nagrađene drame Davida Mameta 'Glengarry Glen Ross', koja je bila samo prva od mnogih suradnji s Mametom. U filmu i na televiziji, Mantegna je najpoznatiji po svojim ulogama u hitovima kao što su 'Three Amigos' (1986.), 'Kum III' (1990.), 'Forget Paris' i drugima. Mantegna je zaradio i nominacije Emmy za miniserije 'The Last Don' (1997.), 'The Rat Pack' (1998.) i 'The Starter Wife' (2007.). Tu su Ashley Seaver (Rachel Nichols), Alex Blake (Jeanne Tripplehorn), Kate Callahan, koju tumači Jennifer Love Hewitt, glumica i pjevačica, koje se sjećamo iz serije 'Ghost Whisperer' te iz '911' kao Maddie Buckley te Tara Lewis (Aisha Tyler), Luke Alvez (Adam Rodriguez), Stephen Walker (Damon Gupton) i Matt Simmons (Daniel Henney). Impresivni cast začinile su i gostujuće zvijezde, poput Jasona Alexandera (Seinfeld), dobitnice Zlatnoga globusa Jane Lynch i dobitnika Emmyja Marka Hamilla, kojeg najbolje znamo kao Lukea Skywalkera iz 'Ratova zvijezda', Danny Glover (Smrtosnosno oružje) te drugi.

Seriju 'Zločinački umovi' gledatelji RTL2 mogu pratiti od prve sezone, od srijede, 9. kolovoza, u 20 sati, a prikazivat će se u istom terminu od ponedjeljka do petka!