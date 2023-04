Kako je to odrastati u bogatoj obitelji kojoj je važan tvoj prosperitet, ali i kontrola? Zbog čega se izgubi obiteljska ljubav i sreća. Dobro to zna Somer, lik iz serije 'Tri sestre' koju od ponedjeljka do petka gledatelji mogu pogledati na RTL-u i PLAYU.

On je jedini sin Rüçhana i Özera, najbogatije obitelji Ayvalık. Zaljubljen je u Minu koju je upoznao dok je studirao vani, i uprkos svim preprekama svoje obitelji, njegovo srce zauvijek je zarobljeno. No, djevojka koja brine samo o njegovom novcu, nije odobrila njezina majka koja mu je ipak pronašla novu ženu. Na ženidbu s Türkan zažmirio je zbog financijskih strahova, ali joj je rekao kako ju nikada neće voljeti. Problemi u braku započinju već na samom početku, zbog čega se zaoštrava i odnos svekrve i snahe. Strogoća, nemar, neljubaznost, nedostatak ljubavi, sa svime će se ovime suočiti najljepša od tri sestre.

Ulogu Somera igra Berker Güven, a u turskim glumačkim krugovima, znan je kao vrsni profesionalac. Svoj kinematografski prvijenac 2017. godine ostvario je ulogom u filmu Babam, a karijeru na televiziji započeo je ulogom Aleksija u filmu Vatanım Sensin. Otada, ovom mladom glumcu, ponude za uloge pristižu gotovo svakodnevno, a u jednom nedavnom intervjuu izjavio je da osjeća kao da živi u snu. Iako ga svi redatelji i producenti hvale, postoji i njih nekolicina koji smatraju da je Berker 'preuživljen' i da će, ako tako nastavi, ego prevladati njegovo glumačko umijeće.

Te glasine pojavile su se zbog incidenta na snimanju jedne turske serije u kojoj Berker ima ulogu. Naime, za razliku od mnogih kolega koji su iskoristili pravo da ih u pojedinim, opasnim scenama zamijene kaskaderi, Berker je tu mogućnost odbio te je želio sam odglumiti u sceni požara. Kako je izjavio, želio je da scena izgleda što realističnije, pa je nekoliko sati nagovarao producente da mu to dopuste.

U jednom trenutku Berker je, usred scene, zbog gustog dima i manjka kisika pao u nesvijest, a nakon što se srušio na pod, zahvatio ga je mali plamen vatre. Srećom, na setu su bili i vatrogasci koji su odmah reagirali te su ga počeli izvlačiti i tako spriječili da ga ne zadobije veće opekline. U pomoć vatrogascima su uskočili i drugi glumci koji su cijelo to popodne bili u šoku pa snimanje nije bilo nastavljeno.

