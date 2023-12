Božićni specijali njihov su zaštitni znak: Ovo je priča o tragikomičnoj božićnoj viziji Del Boya i Rodneya

Njih sveukupno 18 emitirano je između 1981. i 2003. godine. Već tradicionalno BBC bi na tome zaradio hrpu novaca, gledanost je bila na vrhuncu, a domovi mnogih obitelji ispunjeni. Svake godine specijalno izdanje 'Mućki' gledalo je više od 30 milijuna Britanaca. Najpoznatija epizoda je ona prva iz 1981. godine - 'Christmas Crakers', kada Del Boy i Rodney odlaze u provod na Božić i zavode djevojke... Pamtimo i kada su 'mućke' raznijele autobus, a i onda kada su se prerušile u Robina i Batmana.

Memoare o božićnim specijalima napisao je glavni glumac David Jason, a knjiga 'The Twelve Dels of Christmas: My Festive Tales from Life and Only Fools' objavljena je prošle godine.

