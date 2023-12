Gdje je danas brat Macaulaya Culkina? U 'Sam u kući' dobio je prvu ulogu, a danas je traženi glumac

Prvu ulogu dobio je 1990. godine u božićnom filmu 'Sam u kući' , a pojavljivanje je imao i u drugom djelu 'Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku '. Fuller McCallister je zbunjeni, sladak dječak koji ima problem s time da mokri u krevet, a njegov bratić Kevin McCallister nikako s njime ne pokazuje solidarnost. U stvarnosti je on dvije godine mlađi brat Macaulaya Culkina , a kako je njega obilježila uloga Kevina, tako je za Kierana to bio Fuller.