'Zapravo ljubav' gledamo na RTL-u i ovog Božića: Ove činjenice o filmu znat će samo istinski obožavatelji

1. Redatelj Curtis je uloge britanskog premijera i njegove sestre od samog početka namijenio Hughu Grantu i Emmi Thompson . Također, prema originalnoj ideji, u filmu je trebalo biti ispričano 14 različitih ljubavnih priča koje se međusobno isprepliću. Na kraju je Curtis zaključio kako bi film u tom slučaju bio predug te su četiri priče izbačene.

2. Lik premijera koji je Grant utjelovio djelomično je utemeljen na stvarnoj osobi. Radi se o bivšem britanskom premijeru Tedu Heathu koji je bio neženja i nikada nije sklopio brak.

3. Scena na vjenčanju tijekom kojeg bend svira pjesmu ' All you need is love' inspirirana je sprovodom Jima Hensona, tvorca 'Muppeta'. Na sprovodu su lutkari iz showa donijeli svoje lutke i pjevali tu pjesmu.

4. Riječ zapravo (actually) u filmu je upotrijebljena 23 puta.

5. Laura Linney (Sarah) i Rodrigo Santoro (Karl) za vrijeme snimanja, oboje su doživjeli bolne prekide.

