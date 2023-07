UVIJEK ORIGINALNA FOTO Splitska Vampirica Olja prava je partijanerica: Na Ultri je privlačila pažnju kostimom

Umjetnica i dizajnerica Olja Einfalt koja sebe naziva Splitska Vampirica, ovog vikenda uživala je u devetom izdanju Ultra Europe festivalu u Splitu. Olja je nosila seksi kostim medicinske sestre koji se sastojao od grudnjaka i kratkih hlačica dok joj je kosa bila spletena u dvije pletenice. Splićanka, koja je sudjelovala u 'Ljubav je na selu' i 'Večeri za pet na selu', prošle godine je otvorila OnlyFans, a objasnila je za RTL.hr zašto je to učinila. "Jedan od razloga zašto sam ga otvorila je da moram u dvije godine vratiti 200.000 kuna u državni proračun ili ću ići u zatvor. Žalit ću se na tu presudu, nije pravomoćna, no na neki način sam bila isprovocirana njome. Moram skupiti 200.000 - koji su to poslovi koji mogu donijeti toliko veliku zarad? Je li moguće u Hrvatskoj zaraditi tako velik novac i koji je to posao da bismo se ja ili bilo tko drugi njime bavili da zaradimo tu svotu? Iz tog razloga krećem sa svojim performansima koji glase 'Kako da zaradim 200.00 i da ne odem u zatvor'. Počet ću se baviti svakakvim poslovima: od kockarnice, čišćenja, do politike, i vidjet ćemo gdje se može i može li se dobiti i naći posao s tolikom zaradom, a da on ne bude kriminal. Ako ne, ispast će da je najlakše otići u zatvor i odležati dug", rekla je dizajnerica i privukla pozornost svjetskih medija koji su prenijeli njezin intervju. Showove 'Ljubav je na selu' i 'Večeru za pet na selu' u kojima je Olja sudjelovala pogledajte na https://play.rtl.hr/