Od samog početka kulinarske emisije 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' i svih njezinih popratnih izdanja, Željka Klemenčić bila je članica žirija. Ona i kuhar Tomislav Špiček nezaboravni su tandem koji su sa svojim konstruktivnim savjetima i kandidate i gledateljstvo naučili ponešto o kuhanju. Inače, ova simpatična Vinkovčanka nakon studija komparativne književnosti i rusistike deset je godina radila kao novinarka i urednica, a u to se vrijeme počela educirati o namirnicama i prehrani. Uz to što joj je počelo smetati da baš cijeli dan provodi u redakciji, Željka je bila vrlo nezadovoljna velikom količinom teoretiziranja o hrani. Stoga je strast prema gastronomiji pretočila u vlastiti časopis, a uz pripremu zdrave hrane, Željka se počela baviti i povrtlarstvom, što joj je bio veliki izazov, a zanima je isključivo prirodni uzgoj i održivi razvoj. "Jedna je stvar vodila drugoj bez ikakvih oštrih rezova i zaokreta. Više je to bio neki organski razvoj. Išla sam za svojim interesima i cijelo vrijeme pisala. Pisanje i danas vidim kao svoj primarni poziv", rekla je Željka svojedobno.