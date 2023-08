Glumila je urnebesnu Candy iz 'Dva i pol muškarca', a pronašla je ljubav svog života i rodila sina

April se bavila baletom od ranog djetinjstva, no kao 17-godišnjakinja je slomila nogu i odustala od svog sna. Tada je započela karijeru modela, a to ju je kasnije dovelo do glume. Pojavila se u nizu popularnih serija, a većina gledatelja ju je zapamtilo po Candy iz 'Dva i pol muškarca'.