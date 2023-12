Jeste li prepoznali tko glumi Alexovu sestru u hitu 'Sam u kući 3' - to joj je bila prva uloga...

Scarlet je to bila prva ozbiljnija uloga na velikom platnu. Dok je Alex potpuno odustao od glume, ona je postala jedna od najuspješnijih holivudskih glumica.

Scarlett je pokazala iznimne glumačke talente u ranoj dobi, a njezina profesionalna karijera započela je nastupima u reklamama i televizijskim emisijama. Njezin proboj dogodio se s filmom "The Horse Whisperer" (1998), u kojem je igrala uz Roberta Redforda.

Nakon uspjeha u filmu "Lost in Translation" (2003), za koji je bila nominirana za Oscara, Scarlett Johansson postala je jedna od najtraženijih glumica u Hollywoodu. Tijekom godina, ostvarila je niz zapaženih uloga u filmovima poput "Girl with a Pearl Earring" (2003), "Match Point" (2005), "Vicky Cristina Barcelona" (2008), i "Her" (2013).

Postala je globalno prepoznatljiva ulogom Natasha Romanoff, poznate i kao Crna udovica, u filmovima Marvel Cinematic Universea, počevši od "Iron Man 2" (2010). Nastavila je igrati tu ulogu u nizu filmova, uključujući "The Avengers" (2012), "Captain America: The Winter Soldier" (2014), "Avengers: Endgame" (2019), i mnoge druge.

