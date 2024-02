Jeste li znali? Kćer inspektora Semira u 'Cobri 11' glumi njegova prava kći

Serija 'Cobra 11 - policajci s autoputa' serijski je format s najdužim stažem na RTL-u. Hrvatski gledatelji još od 2004. godine prate sve o poslovnim i privatnim uspjesima i nedaćama najpoznatije njemačke policijske jedinice koju predvodi Semir Gerkhan . Njega je utjelovio Erdogan Atalay , jedan od najpopularnijih njemačkih glumaca, koji je omiljen u svim zemljama gdje se 'Cobra 11 – policajci s autoputa' prikazuje.

Atalay je rođen 1966. godine u Hannoveru, u zapadnom dijelu Njemačke, a svoje prve kazališne uloge ostvario je u predstavi 'Aladin i čudesna lampa'. Nakon završenog studija glume, pojavljivao se u nekoliko njemačkih serija, a 1996. godine dobio je angažman u seriji koja mu je osigurala popularnost, ali i bogat bankovni račun – Cobri 11. Od tada pa do danas ostao je dio postave u kojoj igra policajca turskog podrijetla, a čijoj spretnosti i pronicljivosti ne može pobjeći niti jedan kriminalac. Iako je tijekom gotovo 20-godišnjeg rada na seriji, promijenjen gotovo cijeli cast , uključujući i Semirove policijske partnere, on je zbog iznimne popularnosti i dobrog prijema kod publike, jednostavno must have serija. S vremenom je Atalay postao i koproducent za neke od epizoda serije 'Cobra 11'.