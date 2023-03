Mojmira Pastorčić je TV osoba godine! 'Hvala mom timu koji me trpi svaki dan, znam da nije lako'

"Svi kad dođu ovdje gore prave se kul, ali meni je ovo ostvarenje najgore noćne more - govoriti pred punom dvoranom!", rekla je Mojmira Pastorčić primajući Večernjakovu ružu za TV osobu godine. a onda nastavila:

"Hvala svima koji su glasovali za mene, posebno onima koji su izrezivali kupone, 30.000 ljudi slalo je kupone. To sam ja nekad radila, rezala kupone i slala za Danijelu Trbović. Religiozno! Hvala mom timu koji me trpi svaki dan, znam da nije lako, to su Rikardo, Darinka, Antonija, Panjkota, bez vas sam nula. I hvala RTL-u koji mi daje pozornici da radim stvari onako kako mislim da treba, a ne onako kako to rade svi drugi i slobodu da to radim svaki dan. Danas živimo u vrijeme terora društvenih mreža, TikTok filtera, kad se na većini portala čini da sve što žene rade cijele dane jest da se pogrešno čini da se žene slikaju da što ljepše izgledaju, u isklesanim tijelima i izazovnim kombinacijama… Drago mi je što se ipak cijeni ženska s mišljenjem, a ne sa strukom!".

Izvor: Luka Stanzl/Pixsell

Cijeli tim RTL-d od srca čestita našoj Mojmiri!