Ne propustite: 'Bitka kod Long Tana' večeras samo na RTL-u!

Godina je 1966. Nakon napada na bazu u Nui Datu u Južnom Vijetnamu od strane Vijetkonga i Narodne vojske Vijetnama, bojnik Smith (Travis Fimmel) sa svojom jedinicom Delta, 6. bojne Kraljevske australske pukovnije odlazi na plantažu kaučukovca u Long Tânu, udaljenu 2 kilometra od baze, dok satnija Bravo ima naređenje locirati minobacače. No Bravo ne pronalazi neprijatelja. Sljedećeg je dana Delta poslana zamijeniti Bravo. Novi tragovi pronađeni su dalje od minobacačkih pozicija pa Delta kreće slijediti neprijateljske snage. Vođenje preuzima 11. vod i sukobljava se s malom patrolom Vijetkonga i prodire dublje u plantažu, povećavajući razmak s 10. vodom i ostatkom satnije.

Napetu ratnu akcijsku dramu o bojniku Harryju Smithu i 108 mladih i neiskusnih australskih i novozelandskih vojnika koji se bore za goli život okruženi dvadeset puta brojnijim neprijateljem, snimio je Kriv Stenders, koji se proslavio s Red Dog" i Kill Me Three Times". Bježeći od američkih patriotskih filmova, Stenders donosi priču o herojstvu, snazi i hrabrosti u redovima mladih vojnika, no ujedno, usred drame na bojištu, uspijeva napraviti i drama detour , priču o egzistencijalnoj krizi i želji o normalnom životu unutar redova vojske, koja ne prati intervenciju svoje vojske na tuđem teritoriju, sumnjajuću u ispravnost svoje strane u ratu.

Film 'Bitka kod Long Tana'

