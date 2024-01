Znate li tko je na fotografiji? Omiljena RTL-ova voditeljica kaže kako je odmalena svojeglava

"Odrasla sam u Zagrebu, no u školu sam krenula u Varaždin i svoje sam glavno odrastanje odradila tamo. Moje je djetinjstvo bilo prekrasno, bilo je puno dogodovština i stalno smo bili u prirodi. Bila sam jako svojeglava, tvrdoglava i samozatajna. Bila sam pravi mali vražićak", rekla je Ana. Prisjetila se i igara koje je igrala kao malena, u prvom redu tu su 'gumi-gumi', igra lopova i policajca, pikulanje, igra gusara, ali i zabava s Barbikama u haustoru. Voditeljica Tatjana Horvatić pitala ju je tko joj je obilježio djetinjstvo.

"Baka i djed", rekla je sa suzom u oku i potom nastavila. "Gradili su vikendicu u Gorskom kotaru, uvijek sam išla s njima i djed bi uvijek skrenuo s puta. Često smo znali ići u pecati ribe u pet sati ujutro. To je bilo potpuno neopterećeno, a do 12. godine uopće nisam išla na more", naglasila je.