Gošća nove epizode serijala 'Sasvim osobno' bila je RTL-ova urednica i voditeljica informativnog programa - Ana Brdarić Boljat. Otkrila nam je kako se slaže s kolegom i prijateljem, Tomislavom Jelinčićem, koji radni dan nikada neće zaboraviti te kako je zapravo postala ono što je danas. Ovim poslom se bavi od svoje 24. godine, a kako je rastao RTL, tako je i ona, rekla nam je u intervjuu.

Koliko se Ana danas razlikuje od Ane s početka karijere?

Ana s početka karijere i Ana danas su dvije različite osobe. Kako je RTL rastao, tako sam rasla i ja, kao osoba i novinarka. Samim time što sam počela tada kao novinar, s dvadeset i četiri godina, a sada ima m četrdeset plus i urednik sam i voditelj. Puno toga sam naučila i puno toga što je RTL osjetio na svojoj koži, osjetila sam i ja. To je jedan period koji je bio divan i vrlo poučan i koji me napravio ovakvom osobom kakva sam danas, puno sam odgovornija.

Koje javljanje uživo ili intervju nećeš nikada zaboraviti?

Na odgovor na to pitanje se više veže neki osobni dojam, a ne profesionalni. Najteže mi je kada su se dogodili potresi, prvo zagrebački, a onda petrinjski. Prvi sam doživjela u svome domu kao većina nas, ali morala sam svojoj obitelji reći 'doviđenja' i otići raditi. To mi je bio jako stresan trenutak. Drugi je bio petrinjski potres gdje sam već bila na poslu, ali opet nisam znala gdje mi je obitelj. Tek tada sam shvatila koliko te neke osobne tragedije o kojima svaki dan izvještavamo jesu teške. Divim se novinarima i reporterima koji moraju napustiti svoju obitelj i otići raditi nešto kako bi ispunili svoje obaveze i svoju ljubav jer posao koji mi radimo je zapravo ljubav.

Kako funkcionirate Tomislav i ti kao dugogodišnji tim?

Jako dobro! Znamo se prije nego li smo počeli raditi na RTL-u, tako da se znamo više od pola života. S njim dijelim i provodim najviše vremena, tako da on ponekad zna i više nego što zna moj suprug i neke se stvari riješe i prije nego li dođem doma. On je užasno požrtvovan, prekrasan prijatelj i znam da se uvijek mogu osloniti na njega, što mi je jako bitno.

Imaš li još uvijek tremu prije emisije?

Tremu uvijek imam kada se događa nešto novo i nešto što još nisam iskusila. Svakodnevne emisije koje su više u nekoj šabloni za mene su kao 'dnevni boravak' tako da mi to nije neki stres i neka trema. Kod svega izvan toga postoji mala nervoza, ali ona je uvijek dobrodošla zato što iz toga nastaju još bolje stvari.

Jesi li zbog oca zavoljela ovu struku?

On je bio novinar i nikada neću zaboraviti taj miris Vjesnikovih hodnika jer prije nije bilo Google-a, nego su to bili ljudi i cijenili su se po tome koliko tko zna i tako su se i rangirali, a sva arhiva se tražila po hodnicima. To šuškanje papira, taj miris utisnutih novina i ti ljudi koji tada još uvijek i puše po redakcijama, to je bio moj prvi susret s novinarstvom, ali rekla bih da je sve to utjecalo na mene, cijelo moje odrastanje, da sam odabrala biti novinar. Smatram da najviše mogu utjecati na stvari oko sebe u poslu koji sam sama odabrala i sviđa mi se to što je i dalje novinarstvo neki moralni stup i moralna okosnica našeg društva i nadam se da će tako ostati zauvijek.

Što klinci kažu kada vide mamu na televiziji?

Najviše vole kada nešto zeznem pa se onda i malo nasmiju. Više od mog informativnog djela posla vole kada sam gostom u nekom drugom formatu, onda im se to najviše sviđa i o tome vole pričati. Učim ih da gledaju vijesti i da stvaraju svoj pojam o svijetu jer mislim da su današnja djeca zatvorena u neke 'balončiće' i ne znaju što se događa oko njih. Pokušavam ih naviknuti da prate, sudjeluju i kreiraju stvarnost u kojoj žive.

Dugogodišnju voditeljicu i urednicu svakodnevno pratite u informativnoj emisiji RTL Danas, a upravo je ta emisija nominirana za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisija godine.

