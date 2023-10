Istinska ljubav: Matthew Perry je oduvijek stvarno volio svoju 'televizijsku curu' Courteney Cox

Hit-serija 'Prijatelji' snimala se od 1994. do 2004. i već nedugo nakon buđenja emocija između Chandlera i Monice započela sušuškanja da Matthew Perry stvarno nešto posebno osjeća prema Courteney Cox , a nedavno je, nakon više od petnaest godina, prijatelj blizak glumcima napokon to i potvrdio novinaru magazina US Weekly .

Za mlađe generacije, koje nisu pratile najpopularniju seriju svih vremena, Monica Geller i Chandler Bing bili su prvo najbolji prijatelji, koji su živjeli stan do stana s još četvero prijatelja i svakodnevno se družili. Dugo su se 'škicali' i time jako zabavljali sve gledatelje te se napokon 'spetljali', vjenčali i posvojili djecu.