Scott Eastwood i John Boyega u ZF akcijskom filmu 'Bitka za Pacifik: Ustanak' večeras na RTL-u!

Godina je 2035. prošlo je deset godina od velike bitke i zatvaranja međudimenzionalnog portala koji su stvorili Prekurzori i kroz koji je prošao Kaiju. Bivši pilot Jaegera, Jake Pentecost (John Boyega) živi od prodaje dijelova letjelice na crnom tržištu. Jednoga dana trag Jaegerove jezgre vodi ga do stručnjakinje i izumiteljice Amare Namani (Cailee Spaeny), no tamo ih uhićuje pan-pacifički obrambeni korpus (PPDC). Glavna tajnica PPDC-a Mako Mori (Rinko Kikuchi) nagovara Jakea da se vrati u postrojbu kako bi izbjegao zatvor, ali i da povede Amaru kao regrutkinju. Ubrzo Jake, s bivšim kopilotom Nathanom Lambertom (Scott Eastwood), trenira kadete Jaeger programa. Nate i Mako tvrde da je projekt ugrožen novim Jaeger dronovima koje su razvili Shao Liwen (Jing Tian) i dr. Newton Geiszler (Charlie Day), a Mako bi trebala dati svoju konačnu procjenu dronova na sastanku vijeća PPDC-a. No ubije je Obsidian Fury Jaeger, sekundarni mozak Kaijua, stvoren na Zemlji.

Iako je slavni redatelj Guillermo del Toro trebao režirati i napisati drugi dio, kako je bilo najavljeno 2012., sukobom Universala i Legendary kompanije, te prodajom Legendaryja kineskoj grupaciji 2016., čast je pripala Stevenu S. DeKnightu, dok je Del Toro ostao u ulozi producenta. Glavne role u drugom dijelu pripale su Johnu Boyegi, Scottu Eastwoodu, Cailee Spaeny, Jing Tian, ​​Adrii Arjoni i Zhangu Jinu, dok Rinko Kikuchi, Charlie Day i Burn Gorman ponavljau uloge iz originalnog filma. Uzbudljiv nastavak posebno je pohvaljen za vizualne efekte, za nastup Boyege, čiji su lik neki usporedili s onim Hana Sola iz 'Ratova zvijezda', kao i za predstave koje su pružili Eastwood i Spaeny.