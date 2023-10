Sjećate li se Tanje iz Big Brothera? Danas živi životom iz snova, a evo kako zarađuje

Nekoliko godina nakon Big Brothera, Tanju je put odveo izvan granica Lijepe naše. Njezin je dom trenutno Njemačka u kojoj živi s obitelji već 7 godina. Nosi prezime supruga Tonija, a s njim je u međuvremenu dobila i sinčića. No, dolazi u Hrvatsku gdje je, tvrdi, ljudi često prepoznaju.

Prije pet godina otvorila je i svoj YouTube kanal gdje s pratiteljima priča o životu u Njemačkoj, poslu, ljepoti i modi, a sada je otkrila i na koji način zarađuje. Naime, Tanja je nedavno otkrila kako sa suprugom kupuje stanove koje potom renovira te prodaje i iznajmljuje.

U jednoj videosnimci otkrila je i kako cijeli proces renovacije izgleda, a potom se pohvalila kako stan izgleda nakon nekoliko mjeseci borbe s majstorima. Na svom kanalu govori i o životu u Njemačkoj, a nedavno je otkrila i kako izgleda njezin život u stranoj zemlji.

''Jako mi se sviđa što ovdje nedjeljom ništa ne radi. Smatram da je nedjelja dan za odmor za svakoga. U Hrvatsku kad dođeš pogubiš se, čudno mi je da nedjeljom sve radi. I ja sam bila ta koja je radila bez ijednog slobodnog dana. Godinama sam mislila da su Nijemci hladni ljudi, ali danas više shvaćam tu hladnoću. To je odraz njihove kulture. Prije mi je smetala ta hladnoća, ali danas to shvaćam. Oni ne tračaju ljude i ne ulaze u tuđe živote. Ljudi ovdje dosta rade, ali nisu svi roboti. Ja i moj suprug smo privatnici, imamo vremena i za kave, ali za mene je to gubljenje vremena", rekla je Tanja.

