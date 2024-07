'Svemogući Bruce' večeras na RTL-u: Jim Carrey postat će Bog na nekoliko dana

Kako se suradnja Toma Shadyaca i Jima Carreya pokazala iznimno uspješnom u "Aceu Venturi" i "Lažljivcu", novi posao ovog dvojca bio je samo pitanje vremena. No tajna Svemogućeg Brucea" nije samo u savršenom razumijevanju glumca i redatelja. Naime, scenaristi suSteve Koren, koji se može pohvaliti pisanjem za kultne humoristične emisije i serije – Saturday Night Live" i Seinfeld", iMark O'Keefe(Late Show With David Letterman"), što objašnjava genijalnu ideju samog filma – kako biste vi riješili velike i male probleme ljudi i odgovorili na milijune molitvasvaki dan kada biste mogli? Osim Jima Carreya, uloge su podijeljene vrhu glumačke holivudske elite - Jennifer Aniston i Morganu Freemanu te Steveu Carrellu (The Office" (USA), The 40-year Old Virgin" itd), u komediji koja jednostavno nije mogla razočarati.

